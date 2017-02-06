Добровольцы из Японии приедут в Коми

В национальном парке «Югыд ва» с 9 по 15 марта пройдет русско-японский волонтерский лагерь. Восемь волонтеров будут искать, устанавливать, а также документировать и анализировать следы диких животных для зимнего маршрутного учета. Участники также будут заниматься изготовлением кормушек и солонцов для лосей. Для этой работы всем волонтерам придется научиться ходить на лыжах.

– Из Японии в Коми приедут студенты, – рассказала «Республике» организатор русско-японского волонтерского лагеря Анна Душейко. – Их набирает организация, отвечающая за волонтерские международные лагеря в Японии. В лагере будут четверо японцев и столько же россиян. Встречать их в Инте будут сотрудники нацпарка «Югыд ва».

Как рассказала Анна Душейко, это уже второй аналогичный международный лагерь на территории республики.

– Спрос на них у молодежи растет, достаточно большое количество желающих как в России, так и за рубежом, – подчеркнула собеседник издания. – В первом лагере японцев не было, но они увидели эту информацию и очень захотели побывать в наших краях. Студенты приедут за свой счет, мы только обеспечиваем их работой, культурной программой и проживанием.

По словам организатора, это интересный опыт как для российских волонтеров, так и для иностранных. Работа волонтера – прекрасная возможность не только провести время в удивительных по своей красоте местах, расширить свой кругозор и знания, но и внести свой посильный вклад в сохранение и развитие парка, который является одним из уникальных мест в мире.

– Я очень хочу принять участие в этом проекте, – отметила будущая участница лагеря Анастасия. – Во-первых, я с детства катаюсь на лыжах, во-вторых, давно хотела поучаствовать именно в российском проекте, связанном с экологией, и, наконец, в-третьих, учу японский и уже восемь лет изучаю японскую культуру.

Один из японских волонтеров написал, почему хочет участвовать в этом проекте:

– Я хочу увидеть леса Коми, где сохранилась девственная природа, познакомиться с культурой и природой Крайнего Севера, использовать опыт этой программы для сохранения окружающей среды горы Танзава в моем родном городе.

Организаторами проекта выступили общественные активисты Республики Коми совместно с национальным парком «Югыд ва» и межрегиональным движением «Сфера».

Артур АРТЕЕВ