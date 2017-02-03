Под Ухтой появится вертолетная площадка для санавиации

Федеральные субсидии по линии здравоохранения позволят организовать точку круглосуточного базирования нового вертолета в Ухте и осуществить дополнительно около 300 экстренных вылетов.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, в 2017 году на развитие сан-авиации Республике Коми выделено 152,8 миллиона рублей, которые будут направлены на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» разработан региональный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». Целью проекта является увеличение к 2019 году доли лиц, госпитализированных в медицинские учреждения по экстренным показаниям в течение первых суток.

Участие в федеральном проекте предполагает строительство в 2017 году вертолетной площадки в поселке Шудаяг при ухтинской городской больнице №1. Дополнительные рейсы санавиации планируется осуществлять на новом вертолете Ми-8.

Кроме того, в рамках проекта уже создан и функционирует ухтинский филиал Территориального центра медицины катастроф. В сентябре 2016 года для медицинской организации закуплены два реанимобиля, наличие которых позволит охватить всю территорию муниципального образования.

Роман СЕМЕНОВ