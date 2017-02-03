Услуги через интернет получать проще

Получить государственную услугу через интернет очень просто. Для того чтобы жители Коми убедились, что это именно так, Совет муниципальных образований РК совместно с региональным Центром информационных технологий проводят акцию «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется».

Акция направлена на популяризацию получения госуслуг в электронном виде. Дело в том, что в последние годы различные муниципальные и государственные учреждения все активнее используют возможности интернета для взаимодействия с гражданами и организациями. Но большая часть тех, кто обращается в такие учреждения, по-прежнему предпочитает делать все «по старинке», приходить в офисы лично, делать «бумажные» запросы. Некоторые просто не осведомлены, что многие вопросы можно решить, воспользовавшись порталом Госуслуги.ру. В частности, с помощью этого портала можно оформить паспорт – гражданина РФ или для выездов за границу. Можно получить или заменить водительское удостоверение, оплатить налоги или штрафы ГИБДД. Узнать о задолженности, проконтролировать пенсионные накопления, оформить различные справки. Необходимость стоять в очередях, подгадывать со свободным временем под режим работы того или иного учреждения исчезает, была бы возможность выхода в интернет.

Получать госуслуги через интернет в некоторых случаях еще и выгоднее. Начиная с 1 января этого года, пользуясь порталом Госуслуги.ру, можно сэкономить 30 процентов от суммы пошлин, которые платятся при регистрации транспортного средства, подаче заявления о заключении или расторжении брака, получении или замене водительского удостоверения.

В ходе акции «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется» будут распространяться буклеты, объясняющие в доступной форме, как можно получить государственные услуги посредством интернета. В разных муниципалитетах Коми в феврале-апреле пройдут обучающие семинары, участники которых тут же смогут применить полученные знания на практике, зарегистрировавшись на портале Госуслуги.ру.

Анна Аянова

Фото lipetsk.ru