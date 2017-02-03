Услуги через интернет получать проще

Февраль 3, 2017   Общество   Комментариев нет

Получить государственную услугу через интернет очень просто. Для того чтобы жители Коми убедились, что это именно так, Совет муниципальных образований РК совместно с региональным Центром информационных технологий проводят акцию «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется».

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Акция направлена на популяризацию получения госуслуг в электронном виде. Дело в том, что в последние годы различные муниципальные и государственные учреждения все активнее используют возможности интернета для взаимодействия с гражданами и организациями. Но большая часть тех, кто обращается в такие учреждения, по-прежнему предпочитает делать все «по старинке», приходить в офисы лично, делать «бумажные» запросы. Некоторые просто не осведомлены, что многие вопросы можно решить, воспользовавшись порталом Госуслуги.ру. В частности, с помощью этого портала можно оформить паспорт – гражданина РФ или для выездов за границу. Можно получить или заменить водительское удостоверение, оплатить налоги или штрафы ГИБДД. Узнать о задолженности, проконтролировать пенсионные накопления, оформить различные справки. Необходимость стоять в очередях, подгадывать со свободным временем под режим работы того или иного учреждения исчезает, была бы возможность выхода в интернет.

Получать госуслуги через интернет в некоторых случаях еще и выгоднее. Начиная с 1 января этого года, пользуясь порталом Госуслуги.ру, можно сэкономить 30 процентов от суммы пошлин, которые платятся при регистрации транспортного средства, подаче заявления о заключении или расторжении брака, получении или замене водительского удостоверения.

В ходе акции «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется» будут распространяться буклеты, объясняющие в доступной форме, как можно получить государственные услуги посредством интернета. В разных муниципалитетах Коми в феврале-апреле пройдут обучающие семинары, участники которых тут же смогут применить полученные знания на практике, зарегистрировавшись на портале Госуслуги.ру.

Анна Аянова

Фото lipetsk.ru

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