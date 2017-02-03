К юбилею в Ижме займутся благоустройством

В этом году свое 450-летие отметит одно из старейших сел республики – Ижма. В минувший вторник в администрации Ижемского района прошло заседание юбилейного оргкомитета, который возглавила руководитель районной администрации Любовь Терентьева. В состав оргкомитета вошли сельские и районные депутаты, представители учреждений культуры, медицины и образования, индивидуальные предприниматели и другие.

Празднование 450-летия села пройдет во время народного гуляния «Луд». В план празднования юбилея включено около шестидесяти мероприятий. Программой предусмотрено издание литературных произведений о местных жителях, ремонт и реставрация памятников, ремонт фасадов зданий, реконструкция и обновление транспортной инфраструктуры. Отдельным блоком будет творческий отчет сельского поселения «Ижма», который запланирован на октябрь.

По информации пресс-службы районной администрации, участники заседания говорили, в частности, о том, что нужно сделать по каждому зданию в Ижме, по приведению в порядок территорий вокруг них. Большой объем работы предстоит выполнить весной, когда будет нужно подремонтировать здания и заборы, подсыпать и заасфальтировать площадки, установить праздничные баннеры. Депутаты сельского поселения распределили между собой улицы села, для того чтобы проанализировать проблемы каждой территории. После того, как будет рассчитан объем работ по благоустройству и рассмотрена возможность включения расходов в бюджет поселения.

Село Ижма было образовано в 1567-1576 годах. Его основателями были коми, переселившиеся с Выми и верхней Мезени. Побывавший здесь в конце XIX века архангельский губернатор Александр Энгельгардт упомянул в книге о своей поездке старинную летопись Ижемской церкви. В рукописи было написано, что Ижма возникла в 1567 году.

Артур АРТЕЕВ