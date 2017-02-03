Гранты по-честному

Конкурсы для НКО станут прозрачнее

Подходы к проведению грантовых конкурсов для НКО и другие виды государственной поддержки некоммерческих общественных организаций в Коми будут пересмотрены. Об этом заявила депутат Госдумы России Ольга Савастьянова, подводя итоги организованного в Общественной приемной главы республики круглого стола, посвященного аутсорсингу (форме сотрудничества, при которой часть государственных общественно полезных услуг передается некоммерческим организациям в рамках госзаказа).

Как напомнила, открывая встречу, директор Общественной приемной главы региона Виктория Сидорова, в послании президента страны Федеральному Собранию содержится поручение модернизировать социальную сферу, в том числе передав часть госуслуг на аутсорсинг некоммерческим организациям. Но в республике эта работа находится пока в зачаточном состоянии. К примеру, по словам министра труда, занятости и социальной политики республики Ильи Семяшкина, в реестре его ведомства всего одна общественная организация, отвечающая требованиям стандартов, да и она до сих пор оценивает свои возможности.

Зампред правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова отметила, что есть небольшие подвижки в сфере образования, где негосударственные организации начали оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми. А, например, в минздраве вообще с опаской относятся к организациям немедицинского профиля, сопротивляясь даже тому, чтобы НКО занимались патронажем больных.

Существует еще и такой аспект, как статус общественных организаций. Первое, что стараются выяснить у них налоговики, – то, чем занимается та или иная организация, – это бизнес и общественно-полезная деятельность, предполагающая некое бескорыстие. Словом, подводных камней и неясностей, в том числе законодательного плана, в этой теме немало.

Сами общественники единодушно заявили, что предъявляемые к ним требования как исполнителям госзаказа практически невыполнимы. Особенно много претензий было высказано к тому, как проводились грантовые конкурсы в минэкономразвития (ныне министерство экономики Коми).

– Конкурс не является открытым в отличие от президентского, где вся информация уже на следующий день выкладывается в сеть. У нас же неизвестно, ни кто участвует, ни какие документы еще надо донести. Это широкое поле для коррупционной деятельности.

Центр поддержки развития экономики республики при мин-экономики, который занимается проведением грантовых конкурсов для НКО, взял на себя нехарактерные функции, он проводит первичный отбор: «Ваши документы подходят, а ваши не подходят». А должен просто их принимать, не давая оценки. К тому же зачем-то требуют отчетность об использовании собственных средств и ввели норму на приобретение НКО оргтехники – не более чем на 25 тысяч рублей. На вопрос «почему?» мне ответили: чтобы НКО не приобретали современное оборудование, – высказал наболевшее руководитель Коми регионального частного учреждения социального развития «Созидание», ветеран и популяризатор стройотрядовского движения Михаил Дронов.

Разбирательства общественника в ведомстве закончились конфликтом с одним из чиновников, который пообещал Михаилу Дронову, что его организация больше не сможет участвовать в грантовых конкурсах.

То, что это не голословное обвинение, подтвердила и председатель Общественной палаты республики Галина Киселева.

– Непонятно, по каким критериям центр «Созидание» не соответствует направлению патриотического воспитания, на каком основании организации отказывают в гранте. Налицо предвзятое отношение, – констатировала она и рассказала о примечательном эпизоде. В прошлом году ей как члену конкурсной комиссии выдали документы с уже готовыми пометками, кому грант давать, а кому нет. Это вызвало у председателя палаты недоумение. «А что, разве вы будете изучать всю эту кипу бумаг?» – удивились в минэке. Галина Киселева ответила, что будет, после чего эту «кипу» ей наконец принесли.

В свою очередь руководитель республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова отметила, что получить грант, конечно, очень сложно, но еще сложнее отчитаться по нему.

– Правила отчетности для грантополучателей часто и неожиданно меняются, и приходится сдавать отчеты не по одному разу и не по одному месяцу. Нам просто морочат голову. Я не вижу огромного желания развивать НКО, стопор ставят везде, – заявила общественница.

С ней был солидарен и председатель еврейской национально-культурной автономии Леонид Зильберг. По его словам, в автономии действует, пожалуй, самая большая в республике социальная служба, его товарищи ведут патронаж онкобольных, ухаживают за пожилыми гражданами, но пробиться в реестр, чтобы оказывать социальные услуги в рамках госзаказа, у организации не получается.

Еще один общественник Андрей Виноградов раскрыл секрет, почему, подавая заявку на республиканский грант, один раз он деньги получил, а во второй раз нет. Поскольку все проекты оцениваются по количеству участников, в одном случае он сознательно завысил эту цифру, а во втором указал реальное число.

– Если посмотреть списки грантополучателей, то видишь: десяти организациям дают по 200-300 тысяч рублей на реализацию проекта, а одной – три миллиона. Что это, как не полный субъективизм и фаворитизм? – снова включился в разговор Леонид Зильберг.

Представители министерства экономики попытались оправдаться тем, что они тоже являются заложниками отчетности. По их словам, по этим показаниям федералы оценивают деятельность главы региона. Да и не такие уж это невыполнимые требования к НКО. К тому же на федеральном уровне до сих пор не утвержден порядок признания НКО как исполнителя общественно значимых услуг.

– Как закрытая процедура грантового конкурса может влиять на рейтинг главы? – поразилась Ольга Савастьянова. – Люди сейчас озвучили вопиющие факты, на каком основании заранее принимаются решения о выделении грантов?

Извинения от лица власти уже под занавес продолжительного разговора принесла общественникам Наталья Михальченкова, признавшая, что республика оказалась не готова к исполнению этой задачи. Причина – отсутствует целостная система взаимодействия между государством и НКО, поэтому руководители министерств и ведомств опасаются брать ответственность на себя.

Сейчас федеральный центр поставил задачу перед регионами разработать комплекс мер по привлечению НКО в сферу оказания госуслуг. К 2020 году доля социально ориентированных НКО в расходах бюджетов регионов должна вырасти с пяти до десяти процентов.

В Коми уже в самое ближайшее время все ведомственные реестры будут сведены в общереспубликанский, правительство собирает новый комплексный план действий, отметила Наталья Михальченкова.

Ольга Савастьянова предложила, прежде чем утверждать этот план, обсудить его с общественностью. Необходимо изменить процедуру грантового конкурса, сделать ее прозрачной, открытой и доступной по отношению ко всем участникам.

– Мировая практика показала, что услуги, которые оказывают негосударственные организации, обходятся государству дешевле и они эффективнее. Но они сейчас не реализуются. Поэтому сложившуюся систему надо менять, от этого зависит доверие населения к государству и власти, – заключила депутат Госдумы.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА