По следам Яг-Морта

Жители Коми увидят ледовое шоу «с особой социальной миссией»

24-25 февраля на сыктывкарской арене «Северная Олимпия» пройдут премьерные показы ледового шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка Пармы». Первый национальный проект региона в сфере культуры и спорта получил грантовую поддержку президента России. На встрече с журналистами организаторы спектакля рассказали о творческих поисках, сумме гранта и сложностях в подборе артистов.

Первым на пресс-конферен-цию зашел хореограф-поста-новщик проекта Юрий Пузаков. Его несколько смутило царившее среди сидящих в ожидании журналистов молчание, и он решил «разрушить нашу тишину».

– У меня самая тонкая фамилия в балете, – пошутил Юрий Пузаков, заняв журналистов рассказом о себе. – Родился в Киеве, окончил местное хореографическое училище, переехал в столицу России и долгое время танцевал в Московском академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

По словам гостя из Москвы, завершив карьеру танцора, он основал свой театр в столице, который существовал в девяностые годы, но потом из-за отсутствия госфинансирования закрылся. За плечами хореографа тринадцать авторских спектаклей.

– Приходилось все свои деньги отдавать коллективу, ездить на заработки за границу и выплачивать артистам зарплату. Так продолжалось три года. Затем я начал активную «цыганскую жизнь», и мне она больше по душе, – сказал он.

К этому моменту остальные спикеры уже заняли места, и речь пошла о грантовом проекте. Отвечая на вопрос представителей СМИ «о коммерческих вещах», продюсер «Волшебной сказки Пармы» Владимир Юрковский начал издалека:

– Ледовых постановок такого масштаба в Коми еще не было. Театральный свет, декорации, заказанные в Москве, национальные костюмы. Это проект с особой социальной миссией, который, возможно, станет своеобразной визитной карточкой Коми. Надеемся, что детям это будет интересно, и ожидаем массовые семейные походы. Задумали шоу год назад и планировали поставить его к 95-летию республики, но из-за отсутствия финансирования не получилось. В декабре пришло подтверждение того, что грант поддержан, и по линии «Союза женщин России» мы получили деньги. Это некоммерческий проект, и все средства идут именно на постановку. Речь о больших затратах на костюмы, рекламу и все остальное. Безусловно, получили поддержку и от министерства национальной политики.

Уточняя конкретные суммы, Владимир Юрковский сказал, что грант, полученный международным культурным фондом «Классика и современность», составляет один миллион 843 тысячи 500 рублей.

– Впереди еще серьезная отчетная кампания. Для осуществления гастролей работаем со спонсорами и государственными структурами, чтобы привлечь дополнительные деньги. На подобные шоу стоимость билетов тысяча рублей, у нас социальный проект, и билеты будут стоить гораздо меньше, – сказал он.

О цели ледового представления рассказал Юрий Пузаков, отметив, что воспитанники спортивных школ приобщаются к искусству через такие проекты:

– Самое главное – подарить людям счастье и радость от увиденного. В наше тяжелое время необходимо утешать людей, они должны иметь возможность забыть о проблемах. Наша основная задача поместить как можно больше тепла и любви на отданное нам пространство сцены.

Замдиректора «Северной Олимпии» Ирина Иванова рассказала, что в спектакле участвуют дети от пяти лет и их тренеры. Планируется подключить в качестве приглашенной звезды и ухтинского фигуриста, победителя юниорского гран-при в Марселе Дмитрия Алиева. В постановке задействовано около семидесяти человек, в некоторых сценах одномоментно на льду будут находиться до пятидесяти артистов.

– Это может даже напугать зрителей. Советую взять успокоительное, – заинтриговала Ирина Иванова.

По ее словам, на роли в массовке даже пригласили хоккеистов. Причем воспитанники ДЮСШ «Северная Олимпия» от участия категорически отказались, и пришлось уговаривать ребят старшего возраста из хоккея с мячом, которые тренируются на республиканском стадионе. Владимир Юрковский сказал, что заманить их удалось, рассказав про предстоящие гастроли по республике. А вот Юрий Пузаков выразил сомнения по поводу того, что они прельстились именно этим:

– Думаю, не столько гастроли, сколько девушки, которых будет много вокруг. Мы же все знаем природу человека. Их это и подкупило.

– Ну они же в этом не признаются, – рассмеялся Владимир Юрковский.

Рассказывая о творческом замысле, он отметил, что инспирировался шестидесятыми годами прошлого века, когда на сцене сыктывкарского музтеатра поставили балет Якова Перепелицы «Яг-Морт»:

– Тогда впервые была заявлена национальная тематика на профессиональной площадке в театрализованном виде. Сюжет традиционен – любовь, борьба добра со злом и так далее.

После пресс-конференции журналистам дали возможность поприсутствовать на репетиции ледового шоу, которая больше напоминала обычную тренировку фигуристов.

Ледовое действо поставят на музыку современного коми композитора Михаила Бурдина в аранжировке Владимира Морозова. После премьер в Сыктывкаре шоу увидят жители Ухты и Сосногорска. В этих городах спектакли состоятся 11 и 12 марта соответственно.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия Напалкова