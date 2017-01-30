Затратный самопиар

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг бюджетных расходов на освещение в СМИ деятельности муниципальных чиновников Республики Коми. Самым затратным оказался Усинск – свыше 13 миллионов рублей в 2016 году. Общие информационные расходы этого муниципалитета вместе с публикацией нормативно-правовых актов составили 18 миллионов 573 тысячи рублей.

В то же время администрация Усинска уведомила, что в 2017 году общие расходы на размещение информационных материалов и опубликование нормативных актов будут увеличены до 24 миллионов 799 тысяч рублей.

Представители Народного фронта в Коми обратили внимание, что один из депутатов совета Усинска, утверждающего бюджетные расходы, одновременно является и директором телерадио-компании «Усинск». Данное СМИ регулярно участвует и побеждает в закупках на информационное освещение работы властей. Так произошло и на первых двух аукционах в 2017 году – телерадиокомпания оказалась единственным участником, получившим лоты на сумму около 3 миллионов рублей каждый.

В Сыктывкаре в 2016 году на освещение работы чиновников администрации и деятельности городского совета в СМИ было потрачено 600 тысяч, в Печоре – порядка 1,5 миллиона, в Ухте – 99 тысяч рублей. Мониторинг также показал отсутствие расходов на размещение информации в СМИ о работе чиновников в 2016 и 2017 годах в Вуктыле, в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

– История с тратами Усинска на информационное освещение деятельности органов власти повторяется из года в год. Долг муниципалитета увеличился к началу года до 460 миллионов рублей. При этом делаются заявления об увеличении в текущем году информационных расходов более чем на треть. Позиция Народного фронта остается неизменной: чиновникам не только необходимо отчитываться о тратах на информационное освещение их деятельности и поддержку СМИ, но также оптимизировать ежегодно эти статьи расходов, как того требует поручение президента России, – прокомментировал ситуацию член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Пресс-служба Регионального исполкома ОНФ в Коми