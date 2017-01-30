В Сосногорске хотят построить тепличный комплекс

Республика Коми и группа компаний «Ренова» обсуждают возможность реализации совместных проектов, в числе которых – строительство современного тепличного комплекса в Сосногорске.

Как рассказал «Республике» министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов, создание тепличного комплекса на базе Сосногорской тепло-электростанции – задумка давняя, и реализовать ее можно при минимальных затратах. Сейчас ТЭЦ обладает избытком энергии, которую можно пустить на выращивание овощей для жителей Сосногорска и Ухты. Расходы на тепло и свет занимают больше трети в себестоимости производства овощей закрытого грунта, поэтому идея эта вполне экономически обоснованна.

Проект уже был рассмотрен на заседании, посвященном взаимодействию правительства республики и группы компаний «Ренова». Принято решение о создании рабочей группы, которая проанализирует этот проект, в нее войдут представители региональных минпрома, минсельхоза и минэконома, администрации Сосногорского района и «Реновы».

Кроме того, сообщил министр, регион может предложить группе компаний и другие идеи из сферы новых технологий.

– Например, проект производства высокочистого оптического кварца из сырья, получаемого на руднике «Желанное». Это направление в России сейчас встает на крыло. Кроме того, есть проект по брикетированию коксующихся шламов в Воркуте, ряд проектов, касающихся безопасной энергетики по нефтяным направлениям, продвижение уже имеющихся разработок по глубокой переработке нефти, – пояснил Николай Герасимов. – Но я бы подчеркнул, что взаимодействие с «Реновой» не будет ограничиваться промышленными проектами, есть много социальных, касающихся культурного взаимодействия, выставочной деятельности, помощи библиотекам, учреждениям образования.

Анна Потехина