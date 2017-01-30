Награды за знание родного края

В концертном зале гимназии искусств при главе Коми прошло награждение победителей XX республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество – земля Коми». В этом году в очном туре конференции приняли участие 114 юных краеведов из 17 муниципалитетов республики, было заслушано 88 докладов.

Ребята представили свои исследовательские работы по культурному, природному и историческому наследию края, по истории политических репрессий и Великой Отечественной войны в истории Коми. Впервые в этом году свои работы на конкурс представили также юные экскурсоводы.

Как сообщает пресс-служба Республиканского центра детского и юношеского спорта и туризма, в секции «Культурное наследие» из 31 представленного доклада удостоенными дипломов первой степени были признаны доклады Татьяны Порсюровой, учащейся гимназии искусств, Кристины Сухаревой из поселка Первомайский Сысольского района и Александры Черковец из села Черныш Прилузского района. Научными руководителями победителей соответственно были Лидия Зварич, Антонина Меньшенина и Татьяна Косолапова.

В секции «Природное наследие Коми края. К туристскому мастерству» лучшей была признана исследовательская работа десятиклассницы школы №2 села Выльгорт Сыктывдинского района Анны Катаевой на тему «Влияние высокогорной гипоксии на состояние человека». Научные руководители Анны – Алена Катаева и Елена Шевелева.

Диплом первой степени и специальный приз республиканского общественного благотворительного фонда «Покаяние» за свою работу по истории политических репрессий и истории Великой Отечественной войны в Коми крае получил интинец Максим Торопов. Руководитель – Ольга Селезнева.

Победителями в секции «Историческое наследие Коми края» стали ухтинка Юлия Соболева и школьник из села Кожмудор Усть-Вымского района Яков Политов. Руководитель Юлии – Светлана Демина, а Якова – Антонина Туркина.

Лучшим юным экскурсоводом в одноименной секции была признана Надежда Артемьева из села Чернутьево Удорского района. Руководитель – Валентина Аврамова.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы РЦДЮиТ