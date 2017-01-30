Вездеходам не разрешили «ходить» по тундре

Глава Коми отозвал законопроект, внесенный 29 декабря 2014 года и предполагающий изменения республиканского закона «Об оленеводстве» в части отмены запрета движения вездеходов и грузового транспорта в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне специально отведенных дорог на землях, занятых оленьими пастбищами.

«Принятие этого закона негативно отразилось бы на экологической безопасности приполярных и полярных территорий и в дальнейшем могло повлечь за собой серьезный урон уязвимой северной природе – почвам, растительности, – местам обитания животных и их кормовой базе. Мы выступаем за цивилизованный подход к развитию территорий», – транслирует комментарий Сергея Гапликова официальный сайт главы и правительства региона.

Напомним, законом «Об оленеводстве» запрещено движение вездеходных транспортных средств на гусеничном и колесном ходу, а также грузовиков по оленьим пастбищам. Специальные разрешения на езду по ягельным местам выдаются в порядке, установленном правительством Коми. Однако нефтяники и газовики, активно ведущие геологическую разведку в тундре, лоббировали отмену такого запрета, в результате чего появился подобный законопроект. Но поскольку его уязвимость была очевидна, парламентарии раз за разом переносили принятие документа. Теперь законопроект отозван.

Как рассказал «Республике» Георгий Пасынков, много лет возглавлявший воркутинский СПК «Оленевод», а ныне председатель ненецкого СПК «Красный Октябрь», вездеходы буквально перемолотили все оленеводческие тропы:

– А там, где прошел вездеход, ягель восстановится только через 25-30 лет. В итоге оленьи пастбища постоянно сокращаются. Пока в Коми ситуация не столь катастрофична, как у соседей. Например, в Ямало-Ненецком округе два года назад из-за бескормицы произошел большой падеж животных.

Благодаря тому, что этот законопроект отозвали, у оленеводов одной проблемой стало меньше, считает сын Георгия Пасынкова, председатель СПК «Оленевод» Сергей Пасынков:

– Если бы разрешили бесконтрольно ездить по тундре, то куда деваться оленеводам? Мы надеемся, что здравый смысл все-таки восторжествует и, может быть, даже будут ужесточены меры по движению вездеходной техники как в летний, так и в зимний период.

Однако де-факто контроля над техникой, передвигающейся по тундре и загрязняющей хрупкую северную почву маслом, соляркой и бензином, по словам Георгия и Сергея Пасынковых, не происходит.

– Те государственные органы, которые должны контролировать передвижение по тундре и ее загрязнение, этим не занимаются. Или им это экономически не выгодно, или просто сложно противостоять крупным компаниям, – подтверждает Сергей Пасынков.

У СПК «Оленевод» площадь пастбищ в Коми 584 тысячи гектаров, а в общей сложности – около миллиона. Для 21 тысячи оленей (таково поголовье в СПК «Оленевод») этого недостаточно – для нормального выпаса требуется порядка 50 гектаров в сутки. Поскольку кооператив испытывает дефицит пастбищ, то хозяйство арендует дополнительные площади у соседей на территории Ненецкого автономного округа. В свою очередь, и хозяйства НАО арендуют землю для выпаса в Коми.

Галина Владис

Фото Валентина ТИМЧЕНКО