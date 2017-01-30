Искусственный ажиотаж

Родители будущих первоклассников трое суток дежурили у дверей Пушкинской гимназии

С утра пятницы и до понедельника у входа в столичную гимназию имени Пушкина дежурили родители будущих первоклассников в надежде получить место для своего ребенка в одном из двух формирующихся первых классов. Даже ночью, сменяя друг друга, родители стояли на посту, чтобы вновь пришедшие не создали вторую очередь. В причинах такого ажиотажа разбиралась «Республика».

Гимназия имени Пушкина, ранее школа №14, еще с далеких советских времен считается одним из самых престижных общеобразовательных учреждений Сыктывкара. Раньше среди горожан она называлась «английская школа», так как это образовательное учреждение с углубленным изучением английского языка. Сюда предпочитают отдавать своих детей известные в городе люди. Вот и на этот раз одним из стоявших в очереди родителей был депутат Госсовета Коми Сергей Артеев. Правда, в беседе с журналистом «Республики» он заверил, что дежурить вместе с другими родителями у гимназии его заставила вовсе не элитность учебного заведения, а непосредственная близость к дому.

Официально прием документов начался утром 30 января. В 07.40 измученных трехсуточным дежурством родителей впустили в здание гимназии и выделили им класс, где они ожидали своей очереди для сдачи документов.

– Мы знали, что подача заявлений в первые классы начинается 30 января, – рассказал стоявший в очереди мужчина. – Практика прошлых лет показывает, что за день-два до начала приема документов родители уже начинают отслеживать, не организуется ли возле гимназии очередь. В пятницу с утра мы подошли, здесь уже кто-то стоял. Постепенно образовался список. Все было прозрачно. Никаких военных действий не было, потому что изначально список все фотографировали на телефон и как-то нарушить его или сделать приписки было невозможно. Дежурные вносили фамилии вновь прибывших. В понедельник утром в списке был 71 человек.

– Я в числе тех, кто успел прибежать вовремя, – рассказала одна молодая мама. – Мы были готовы к очереди, поэтому периодически мониторили ситуацию, приходили к школе, смотрели, есть ли люди.

– У меня были мысли уже во вторник проехаться возле школы, посмотреть, зайти к директору, узнать, – поделился еще один отец Вадим Пустоваров. – По слухам, в эжвинской гимназии со вторника люди стоят. У меня первый ребенок ходит в пятый класс этой гимназии, и мне просто не хотелось бы разделять их. Хотя, я думаю, причина такого ажиотажа не в том, что эта школа с английским уклоном, сильные учителя английского есть не только здесь. Основной критерий все же – близость школы к дому, и основная масса здесь сидящих людей из близлежащих домов. В семьях обычно по двое-трое детей, и, конечно, родителям хочется, чтобы младшие ходили в одну школу со старшими. Кроме того, родителей привлекает то, что гимназии в отличие от школ работают только в одну смену. Никто не хочет, чтобы его ребенок ходил во вторую смену. В этом году еще все прошло тихо, в прошлом году, говорят, даже потасовки были.

Еще одна мама – Татьяна Девятова – сообщила, что ее старший сын ходит в восьмой класс этой гимназии, и потому младшего тоже хотелось бы отдать сюда.

– Живем мы в соседнем доме. Кроме того, я сама ходила в эту школу. Здесь еще остались прекрасные учителя из старого состава, – пояснила Татьяна свое желание отдать ребенка именно в эту гимназию.

Получить комментарии к сложившейся ситуации в управлении образования Сыктывкара не удалось. В пресс-службе администрации города «Республике» сообщили, что руководитель управления Ольга Бригида и все ее подчиненные находятся в инспекторских поездках по школам с целью контроля над записью в первые классы. Поэтому со всеми вопросами пришлось обращаться к директору гимназии Ларисе Гладковой.

– У нас открывается два первых класса на 50 учеников. Прием документов на детей, которые проживают на закрепленной территории, мы начали 30 января с 08.30. Конечно, документы мы примем от всех граждан, которые придут. А затем в соответствии с нормативными актами, которые регламентируют прием в общеобразовательные учреждения, в течение семи рабочих дней приемная комиссия эти документы рассмотрит и примет решение: принять или отказать. Весь порядок прописан в административном регламенте, – рассказала Лариса Гладкова.

По словам директора, для отказа гражданам, проживающим на закрепленной за гимназией территории, есть только одна причина: отсутствие свободных мест. Если мест нет, родителям отправят уведомление, что по этой самой причине им отказано в приеме. Судя по числу стоявших в очереди родителей, 21 человек точно получит отказ. Но это не значит, что ребенок не попадет в первый класс. Есть порядок, расписанный на уровне муниципалитета, где сказано, что делать гражданину, если он получил уведомление об отказе. Далее он обращается в управление образования с заявлением и с копией этого уведомления. А там уже решат вопрос, в какую образовательную организацию можно еще устроить ребенка. Альтернативными вариантами для проживающих на территории, закрепленной за Пушкинской гимназией, могут быть школы №№ 12, 4, 7 и Русская гимназия. По словам директора гимназии, в прошлом году было направлено всего два уведомления об отказе в приеме.

Заведомо зная, что в этом году мест всем не хватит, родители уже обратились в управление образования города с письменной просьбой открыть в гимназии еще один первый класс. Однако, как рассказала Лариса Гладкова, открыть дополнительный первый класс в гимназии не получится.

– Приказом управления образования обозначено два первых класса. Мы ведь ограничены существующими помещениями. Количество детей в классе определяется санитарными нормами, согласно которым на одного ребенка полагается не менее 2,5 квадратного метра, а больших помещений у нас раз-два и обчелся, – пояснила она.

В эжвинской гимназии, где, по слухам, родители начали занимать очередь еще во вторник, все оказалось намного проще. Как сообщили изданию в понедельник утром, прием заявлений в первые классы начнется с 12 часов. Никаких очередей ни возле гимназии, ни в самом здании нет. Правда, с утра ожидали начала приема два родителя. Всего в этом году в эжвинскую гимназию смогут принять 75 первоклассников. Это три класса. В прошлом году к 1 июля, когда начинается прием на свободные места тех, кто проживает на другой территории, но желает обучаться в гимназии, оставались даже свободные места.

Абсолютно спокойная атмосфера наблюдалась с утра в понедельник и в Русской гимназии столицы. Как рассказала ее директор Марина Жилина, документы в первый класс начали принимать с девяти утра. К 13 часам было принято всего 18 документов.

– У нас все спокойно, – заверила Марина Жилина. – Почему в Пушкинской гимназии такой наплыв желающих, не понимаю. Мне кажется, это искусственно созданный ажиотаж.

В столичной школе №12, которая по традиции считается одной из лучших в городе, прием документов в первые классы велся с восьми утра.

– На 11 утра мы уже приняли документы от 62 родителей, – рассказала завуч школы Елена Рочева. – В этом году мы открываем шесть первых классов на 150 детей. Обычно никакого родительского столпотворения в этот день у нас не бывает, родители спокойно подходят в течение не только первого дня записи, но и вплоть до 1 июля. Срочно подать документы стараются, как правило, те родители, которые хотят отдать ребенка в класс к конкретному учителю.

Галина ГАЕВА

Фото Марии Шумейко, БНК

В 2017-2018 учебном году в Сыктывкаре планируется открыть 130 классов для 3211 первоклассников. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Как пообещали в мэрии, информация о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной за школой территории города, будет размещена 30 июня на сайте столичного управления образования.