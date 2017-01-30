Бизнес-конфликт по-удорски

Предприниматели поселка Усогорск Удорского района ищут виноватых в пожаре, из-за которого лишились своих магазинов. История о неспособности людей договариваться привела к затянувшемуся разбирательству.

О том, что 7 января в Усогорске случился пожар, в результате которого сгорел цветочный магазин, «Республике» сообщила его директор Людмила Василискина. По ее словам, магазин пользовался популярностью у местных жителей, но впритык к нему другой предприниматель Александр Завалко выстроил свой, где торговал мебелью.

– Построил крыша в крышу. Обращалась в 2013 году во все инстанции по поводу того, что он строит, не соблюдая мер пожарной безопасности. Жаловались и в прокуратуру, и в строительный надзор, и в МЧС. Несмотря на это, он построил. Случился пожар в сорокаградусный мороз. От его здания загорелось и наше. В окно заметили, что из-под крыши идет дым, и быстро вызвали пожарных. Пламя уже вовсю пробивалось наверх. Мы понесли огромные убытки. Больше всего возмущает тот факт, что у нас закон работает как-то парадоксально. Были обращения, но местные чиновники все-таки дали ему разрешение на строительство в метре от нашего магазина, и он отказывается возмещать ущерб. Теперь будем судиться, и дело надолго затянется, – рассказала Людмила Василискина.

По словам женщины, предприниматель предлагал ей 150 тысяч рублей, чтобы решить конфликт мирным путем, но она отказалась, потому что считает, что ущерб причинен на большую сумму.

– Предварительно получается от полутора миллионов. Это грубый подсчет, – сказала она.

Александр Завалко отметил, что все документы на строительство были, кроме того, участок находился у него в собственности с 1998 года, а Людмила Василискина приобрела свой позже и построила магазин тоже не так давно.

– Меня также никто ни о чем не спрашивал. Она построила в полуметре от моего забора, и я построил в полуметре. Когда она ходила по инстанциям, то ничего никто не делал, потому что я построил на своей территории в частном порядке, как и она. Все документы у меня есть. Администрация присвоила мне почтовый адрес, дали разрешение на строительство. Только суд теперь может определить степень ответственности сторон. Я сказать больше ничего не могу сейчас. Она раздула этот конфликт, сказала, что был самострой и так далее. Документы на экспертизе в Сыктывкаре. Идет расследование. Я даже больший убыток понес, чем она, – сказал бизнесмен.

Предприниматель не отрицает, что пожар начался с его здания, и при этом не исключает возможности поджога.

– Могло быть все, что угодно. Точно определят только эксперты, – сказал он.

Начальник отделения надзорной деятельности Удорского района МЧС Коми Илья Молодцов, комментируя конфликт, сказал, что идет проверка по факту пожара и в течение месяца причины установят. По его мнению, нарушения были обоюдные, однако от каких-либо конкретных заявлений специалист отказался.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Людмилой Василискиной