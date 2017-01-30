Жизнь из пробирки

Порядка 700 семей из Коми смогут в этом году воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Михальченкова по итогам селекторного совещания под руководством заместителя председателя правительства России Ольги Голодец.

По программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в Коми республиканском перинатальном центре запланировано 600 циклов экстракорпорального оплодотворения, дополнительно ожидается до ста операций за счет личных средств граждан. Таким образом, планируется выполнить около 700 циклов, что даст дополнительно около 160-170 рождений (по статистике, в Республике Коми ЭКО проводится успешно в среднем в 40 процентах случаев).

В итоге количество выполненных циклов ЭКО в регионе увеличится более чем на 100, при этом число женщин, которые смогут воспользоваться процедурой бесплатно, – на 245.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Коми Евгения Котова, в дальнейшем планируется увеличение числа циклов: к 2018 году – до 800 в год, к 2019 году – до 1000.

По итогам 2016 года выполнено 584 цикла ЭКО, в том числе 355 в рамках программы ОМС. В результате проведенных процедур родились 232 ребенка. Общий объем средств, затраченных на проведение ЭКО в 2016 году из республиканского бюджета, равен 9,4 миллиона рублей. Стоимость одной процедуры по итогам года составила 136,3 тысячи рублей.

В Коми ведется республиканский регистр бесплодных супружеских пар, на 1 января 2017 года в нем состоит 1361 семья. Количество пациентов, ожидающих ЭКО за счет средств ОМС, – более 450. По статистике, частота бесплодия в мире колеблется от восьми до 29 процентов. За последние годы число бесплодных браков в мире возросло на 5,3 процента.

По данным Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения России, бесплодные браки составляют 17 процентов от всех брачных пар, около шести миллионов супружеских пар бесплодны, три миллиона из них нуждаются в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Иван ПЕТРОВ