Загадка «буфетного обслуживания»

Вопросами школьного питания в Сыктывкаре интересуется полиция

Столичное управление полиции проводит проверку предприятия питания и торговли «Восторг», которое обеспечивает питанием учащихся школ города. Полицейские решают вопрос о наличии оснований для уголовного преследования директора этого предприятия Анны Роговой. Пока проверка не завершена, документы предприятия изучают сотрудники надзорных органов. Суть претензий, которые привели к проведению проверки, полицейские не разглашают. Зато своими сомнениями, касающимися школьного питания, с «Республикой» поделился депутат совета Сыктывкара Владимир Жеребцов, усилиями которого к предприятию «Восторг» и было привлечено внимание правоохранителей.

За чей счет «банкет»?

До апреля прошлого года Владимир Жеребцов являлся директором технологического лицея. Весной прошлого года учредитель лицея – администрация Сыктывкара расторгла с ним трудовой договор (на что, впрочем, по условиям договора имеет право). С решением учредителя Владимир Жеребцов спорить не намерен, его смущает одно: «в отставку» его отправили после того, как он решительно выступил против оплаты так называемого буфетного обслуживания, которое было введено во всех муниципальных образовательных учреждениях города.

По словам Владимира Жеребцова, с «Восторгом» образовательные учреждения Сыктывкара работали не один год по одной и той же схеме: заключался договор на обеспечение школьников питанием, расходы на питание учащихся 1-4 классов и льготников брал на себя бюджет города, питание учеников 5-11 классов оплачивали родители. Все «денежные потоки» аккумулировались в учебных заведениях, руководство которых и перечисляло деньги в «Восторг».

Контроль над расходованием средств был установлен самый строгий, чтобы ни рубля не было потрачено впустую: даже если ученик отсутствовал один день, стоимость его питания за этот день вычиталась из общей суммы, подлежащей к оплате. При этом Владимир Жеребцов подчеркнул, что руководство лицея старалось обеспечить стопроцентный охват школьников питанием, поскольку в учебном заведении дети проводят много времени, остаются после уроков на дополнительные занятия и голодными полдня сидеть нельзя.

А в начале 2016 года во всех муниципальных образовательных учреждениях столицы с подачи управления образования администрации города вдруг было введено так называемое буфетное обслуживание. Согласно договору об «организации буфетного обслуживания в образовательной организации» в обязанности исполнителя (СМУ ПиТ «Восторг») входит «обеспечение работы буфета на территории заказчика».

В приложении к договору расписана и стоимость услуг по организации этого самого «буфетного обслуживания», львиную долю расходов составляло «содержание, разработка и внедрение меню школьного буфета» – за эту работу технологический лицей должен был платить практически семь тысяч рублей в месяц. На транспортные расходы, мероприятия по соблюдению СанПиН, формирование отчетности добавлялось еще без малого шесть тысяч рублей. Услуги по организации «буфетного обслуживания» лицею выливались в 12 409 рублей в месяц (с января по май вышло больше 62 тысяч рублей). Другие образовательные учреждения платили в разы больше – и по 200, и по 300 тысяч рублей за пять месяцев. Если учесть, что в 2015-2016 учебном году 27 образовательных организаций Сыктывкара заключили договоры об организации «буфетного обслуживания», получается внушительная сумма.

Средства на организацию «буфетного обслуживания» по привычной схеме перечислялись из бюджета города. Руководство образовательного учреждения должно было лишь перечислить эти средства на счет «Восторга». Но, как пояснил Владимир Жеребцов, на каком-то этапе ситуация показалась ему более чем непрозрачной: питание школьников в принципе не изменилось – ели они по-прежнему, точно так же, как и раньше, могли при желании купить себе дополнительно пирожок или булочку. В столовой не появилось ни буфетной стойки с неким ассортиментом товаров в соответствии с разработанным меню и никаких других сооружений, которые можно было бы именовать буфетом. У директора лицея возникли вопросы: «За что платить?» и «Куда и на каком основании уходят бюджетные деньги?»

По устной договоренности

По словам Владимира Жеребцова, внятного ответа на эти вопросы он не получил ни от коллег – руководителей муниципальных образовательных учреждений, ни от городского управления образования. Более того, руководство городского управления образования, по словам экс-директора лицея, настоятельно рекомендовало исправно перечислять деньги за «буфетное обслуживание». Но Владимир Жеребцов воспротивился, поскольку знал о самой простой коррупционной схеме – из бюджета подчас оплачиваются услуги, которые оказаны лишь на бумаге. По мнению директора, несуществующий буфет, организация которого при этом щедро оплачивалась, выглядел более чем подозрительно.

– Как депутат горсовета, принимающего муниципальный бюджет, я не мог отправлять куда-то бюджетные деньги, не понимая за что, – объяснил свою позицию Владимир Жеребцов.

На учащихся технологического лицея эта «забастовка» директора не отразилась – они как питались, так и продолжали питаться. А вот Владимиру Жеребцову в апреле 2016 года чиновники управления образования вручили трудовую книжку с уведомлением об увольнении.

Экс-директор даже не утверждает, что увольнение было связано именно с его позицией по поводу буфетного питания, может, у учредителя были какие-то иные соображения. Но у освобожденного от должности депутата совета города появилось больше времени, чтобы разгадать загадку «буфетного обслуживания». Первым делом Владимир Жеребцов попросил подключиться руководителя регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Коми Ольгу Савастьянову. Она обратилась в прокуратуру. Потом в надзорное ведомство написал заявление и сам Владимир Жеребцов.

В прокуратуре столицы Коми подтвердили, что договоры на организацию «буфетного обслуживания» заключены руководителями образовательных организаций по разработанным администрацией Сыктывкара и управлением образования администрации города проектам.

Тем не менее договоры, заключенные со СМУ ПиТ «Восторг», у сотрудников надзорного ведомства вызвали немало вопросов. В частности, выяснилось, что в нарушение законодательства договоры аренды, возмездного оказания услуг между муниципальными образовательными организациями и СМУ ПиТ «Восторг» не заключены. По сути муниципальные помещения и имущество, находящиеся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций, фактически предоставлялись «Восторгу» без согласия собственника имущества (администрации города) и без проведения соответствующей оценки. То есть «Восторгу» предоставлялись помещения в образовательном учреждении, столовая, имущество, образовательное учреждение оплачивало и коммунальные расходы предприятия – и все это, можно сказать, по устной договоренности. Впрочем, как заверили в прокуратуре, все замечания были учтены: в новом учебном году «Восторг» и общеобразовательные учреждения работают уже по новым договорам, где четко прописаны права и обязанности сторон.

Некорректное название

В управлении образования сотрудникам надзорного ведомства в ходе проверки заявили, что, несмотря на заключение договора о «буфетном обслуживании», организация отдельных буфетов в общеобразовательных учреждениях и не планировалась. Все разночтения возникли из-за некорректного названия договора. По словам чиновников, раньше заключался договор об организации питания, а в прошлом году кому-то пришло в голову назвать его договором об организации «буфетного обслуживания». По этому договору якобы организовывалось обычное питание в школьных столовых. А стало быть, ни о какой коррупционной составляющей, если верить управлению образования, и речи нет – школьники ежедневно получали еду, за что по договору поставщику продукции перечислялись деньги. В этом году заключен привычный договор об организации питания, поэтому разночтений больше нет.

Тем не менее сотрудники прокуратуры тоже сочли ситуацию с организацией школьного питания непрозрачной – сомнения вызвала законность расходования бюджетных средств. В итоге материалы проверки и были направлены в управление МВД России по Сыктывкару для решения вопроса о наличии в действиях директора СМУ ПиТ «Восторг» Анны Роговой состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Напомним, прокуратура сейчас не имеет полномочий возбуждать уголовные дела, поэтому в случае выявления оснований для уголовного преследования направляет материалы в следственный орган для принятия решения. Начальник УМВД РФ по Сыктывкару Александр Спиридонов заверил «Республику» в том, что полиция о принятом решении сообщит.

Людмила ВЛАСОВА

Фото egd.ru

Охват питанием в дневных общеобразовательных организациях Республики Коми по состоянию на 1 января 2017 года составляет 94 процента. Наибольший охват (90 и более процентов) имеется в 17 муниципальных образованиях и районах региона. Снижение охвата (менее 90 процентов) наблюдается в Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Троицко-Печорском районе. Такие данные были озвучены в ходе состоявшегося на днях совещания по вопросу организации питания в школах.

В Республике Коми проводится системный мониторинг качества предоставления питания в образовательных организациях республики. По результатам последнего мониторинга в 16 муниципалитетах уровень удовлетворенности качеством предоставления питания участников образовательного процесса составил выше 80 процентов. Однако есть снижение в Ухте и Койгородском районе. Низкий уровень удовлетворенности (менее 60 процентов) представлен в одном районе – Усть-Куломском. Участники опроса отмечали скудный ассортимент и низкое качество продукции, очередь у линии раздачи еды, остывшие блюда, отсутствие в меню витаминных блюд.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова рекомендовала руководителям муниципальных органов управления образованием внимательно изучить результаты опроса и принять все меры по решению проблемы. Также она отметила, что в школах должен быть постоянный контроль над организацией питания, качеством продуктов, в том числе со стороны родителей.