В Ухте открылся филиал Центра медицины катастроф 

Новое отделение центра открылось в Ухте 1 января 2017 года в рамках исполнения поручений главы региона Сергея Гапликова по реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми». Цель проекта – к 2019 году до 90 процентов увеличить количество лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Коми, служба санавиации приступила к обслуживанию труднодоступных населенных пунктов Вуктыльского, Троицко-Печорского, Сосногорского, Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского и Княжпогостского районов.

С созданием службы медицины катастроф в Ухте увеличится количество экстренных медицинских эвакуаций в период терапевтического окна пациентов с заболеваниями системы кровообращения, травмами, в том числе вследствие дорожно-транспортных происшествий, осложнениями беременности, которым может быть оказана специализированная высокотехнологичная медицинская помощь.

Филиал обеспечен двумя реанимационными автомобилями и медицинским оборудованием, необходимым для успешной эвакуации пациентов, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсо-ксиметром и т.д. К работе приступили заведующий филиалом, врачи анестезиологи-реаниматологи и фель­дшеры. С открытия филиала уже выполнили несколько санзаданий.

Как отметил главный врач территориального Центра медицины катастроф Михаил Сурин, открытие центра позволит не только сэкономить время и средства на транспортировку тяжелых больных в специализированные медицинские организации, но и при необходимости совершать дополнительные экстренные эвакуации, в том числе с использованием воздушной техники со специальным медицинским модулем.

В рамках реализации регионального проекта для осуществления дополнительных экстренных эвакуаций планируется приобретение вертолета Ми-8, организация точки круглосуточного базирования вертолета в Ухте и строительство вертолетной площадки на территории ухтинского больничного городка. Реализация данных мероприятий позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на оказание экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Марина Щербинина

Фото function.mil.ru