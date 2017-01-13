Заявка на федеральную субсидию

В 2017 году Республика Коми рассчитывает привлечь средства федерального бюджета на строительство двух современных школ. Условия участия регионов в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях обсуждались в ходе видеоконференции с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец и министра образования и науки страны Ольги Васильевой.

Участники совещания обсудили вопросы реализации в 2017 году субъектами страны мероприятий федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. В частности, были озвучены сроки и условия предоставления средств федерального бюджета в виде субсидий на реализацию данной программы.

В настоящее время правительство Коми готовит заявку для включения в федеральную программу на 2017 год строительства двух школ: в Сыктывкаре на 1200 мест и в селе Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест, проект которой уже проходит государственную экспертизу.

Также в 2017 году в рамках проекта по созданию новых мест в школах планируется выполнить ремонт в бывшем здании организации профессионального образования, расположенном в селе Выльгорт Сыктывдинского района, под размещение начальной школы на 160 мест. Кроме того, в целях ввода новых ученических мест предполагается капитально отремонтировать еще два здания образовательных организаций.

Соответствующую заявку на участие в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях республика в ближайшее время направит в правительство России.

Пресс-служба главы и правительства Коми