Бюджет в доступном формате

Министерство финансов Коми подготовило новую брошюру «Бюджет для граждан», актуализировав информацию о бюджете региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, с учетом изменений, внесенных в главный финансовый документ республики по итогам его обсуждения в Госсовете.

В документе в виде схем и диаграмм представлены основные характеристики бюджета, объем и структура доходов и расходов, государственного долга, межбюджетных отношений, а также дефицита.

Как сообщает правительственная пресс-служба, в целях привлечения общественности к участию в обсуждении вопросов бюджетной сферы министерство финансов региона регулярно с 2013 года формирует брошюры «Бюджет для граждан». Это один из основных проектов, реализуемых в рамках Открытого правительства. Он представляет собой упрощенную версию главного финансового документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей. В брошюре разъясняются основные «бюджетные» термины и понятия, отражена нормативная база и основные этапы бюджетного процесса, основные направления бюджетной политики.

Задача по разработке проекта была поставлена президентом страны Владимиром Путиным.

В этом году основные характеристики региональной казны были сформированы исходя из следующих приоритетов: обеспечение сбалансированности бюджетной системы; обязательное исполнение социально значимых расходов; сокращение неэффективных расходов; поддержка сельхозтоваропроизводителей.

Кроме того, в документе обозначены цели, подпрограммы, основные целевые индикаторы и показатели государственных программ с учетом их финансирования. Отдельно выделены меры и объем финансирования социальной поддержки населения.

Также в брошюре отражена информация о проекте «Народный бюджет», реализуемом на территории республики с 2016 года, в рамках которого будут решаться вопросы местного значения. При этом граждане смогут участвовать в проекте не только в части распределения бюджетных средств, но и своими силами и средствами, а также смогут контролировать ход реализации проектов, отобранных при их непосредственном участии. На осуществление проекта «Народный бюджет» начиная с 2017 года за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 42,5 миллиона рублей (ежегодно).

Данные в брошюре отражены в динамике: фактические значения за 2015 г., прогнозные показатели в 2016 г. и плановые данные на 2017-2019 гг.

Ожидается, что в 2017 году расходы составят 66 миллиардов рублей, при этом в республиканский бюджет поступит 58,3 миллиарда рублей, что повлечет за собой дефицит в размере 7,7 миллиарда рублей. Полученный дефицит планируется покрыть в основном за счет размещения государственных ценных бумаг Республики Коми и получения кредитов от кредитных организаций.

Ознакомиться с актуальной версией «Бюджета для граждан» можно на официальном сайте министерства финансов Коми, а также на страницах ведомства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Твиттер».

Пресс-служба главы и правительства Коми