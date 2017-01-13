Причины аварии на Воргашоре проверят надзорные органы

К расследованию причин аварии в Воргашоре подключились прокуратура и жилищная инспекция Воркуты. Об этом сообщает газета «Моя Воркута».

Как рассказал прокурор Воркуты Алексей Климов, в рамках проводимой проверки дадут оценку соблюдения законодательства о теплоснабжении и жилищного органами местного самоуправления, Воркутинской ТЭЦ и управляющими компаниями ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и ООО «Жилищно-эксплуатационное управление». Кроме того, проверочные мероприятия покажут, насколько было соблюдено законодательство о защите населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

– Проверки уже вскрыли ряд нарушений в деятельности управляющих компаний, предусмотренных статьями 7.22 и 7.23 Кодекса об административных правонарушениях, – рассказал Алексей Климов. – Будут приняты меры как прокурорского реагирования, так и со стороны жилинспекции. Сейчас проверка продолжается. Думаю, окончательные ее результаты обнародуют к 20 января.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты