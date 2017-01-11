За нарушение сроков – персональная ответственность

В Коми приняты меры по повышению исполнительской дисциплины руководителей органов исполнительной власти региона. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Гапликов.

Согласно документу руководители органов исполнительной власти Коми несут персональную ответственность за нарушение сроков направления главе законопроектов, планируемых к рассмотрению на очередном заседании сессии Госсовета республики. Указанные законопроекты должны вноситься не позднее чем за 60 дней до дня планируемого очередного заседания сессии парламента, на котором их предполагается рассмотреть.

В случае необходимости внесения законопроекта на рассмотрение республиканского парламента во внеочередном порядке – менее чем за 60 дней до дня планируемого очередного заседания сессии Госсовета Коми – руководитель органа исполнительной власти одновременно с законопроектом вносит главе республики представление, согласованное с председателем правительства, с указанием причин необходимости принятия законопроекта во внеочередном порядке и последствий непринятия законопроекта на очередном заседании сессии Госсовета.

Пресс-служба главы и правительства Коми