В Воргашор направлена правительственная рабочая группа

В квартиры воргашорцев подали тепло, но согреться пока удалось немногим

В заполярном поселке Воргашор продолжаются работы по устранению последствий аварии на местных теплосетях. В поселке круглосуточно работает штаб под руководством мэра Воркуты и начальника главного управления МЧС Коми Александра Князева. В минувший вторник в город прибыл заместитель руководителя центра обеспечения деятельности минстроя республики Александр Лучшев.

Напомним, вечером 9 января стояки во всех «замороженных» домах были подключены к теплу. Однако перепады давления и разморозка системы в такие сильные морозы повлекли за собой массу повреждений во внутриквартирных коммуникациях. В частности, где-то рабочим пришлось отрезать радиаторы отопления, оставив только стояк. Где-то на радиаторах образовались свищи, которые тоже нужно устранять. В некоторых квартирах, где отсутствовали хозяева, пришлось выставить двери и теперь их нужно восстанавливать.

Как рассказал «Республике» мэр Воркуты Игорь Гурьев, в проблемных квартирах работают бригады сантехников, ведется обход квартир, происходит замена радиаторов, которые управляющая компания устанавливает за свой счет.

– В период аварии на подъездах были развешаны контактные телефоны единой диспетчерской службы города, чтобы звонки поступали не к диспетчеру управляющей компании, а непосредственно в Единую службу ГО и ЧС Воркуты, – рассказал Игорь Гурьев. – Сегодня с утра бригады уже отправлены по заявкам. За каждым домом закреплены сотрудники МЧС. Я лично постоянно на Воргашоре. Мои телефоны доступны для людей, они звонят, если есть необходимость. С утра уже прошло заседание штаба. Сейчас замороженных квартир, куда не было бы подано тепло, нет, но работы еще много, не на один день. Текущая неделя ожидается теплая, пользуясь потеплением, надо отработать по максимуму. Сейчас в Воркуте минус 15-18 градусов.

По версии воркутинских властей, авария стала возможной из-за халатности управляющей компании ООО «ЖЭК». Еще в сентябре 2016 года при проверке готовности к сезону административная комиссия вынесла управляющей компании предписания по устранению недочетов, выявленных в ходе работы комиссии. В указанные сроки компания недочеты не устранила и не получила паспорт готовности к зиме. Сейчас поиском виновных в аварии занимаются прокуратура и жилищная инспекция.

В перспективе, как рассказал Игорь Гурьев, жильцов злополучных домов планируется расселить в другие, более густозаселенные дома Воргашора. Ведь содержать многоэтажные дома, где в подъезде иногда проживает одна-две семьи, и невыгодно, и небезопасно.

– У нас есть еще несколько поселков, которые надо переселять, – рассказал градоначальник. – Вопрос переселения жильцов пострадавших домов в другие квартиры в этом же поселке сейчас разрабатывается в администрации города. Будем работать отдельно с каждой семьей. Потому что найти квартиру – это полдела, нужно еще, чтобы сами жильцы пожелали переехать. Кого-то может не устроить район, кого-то – этаж, кого-то – состояние квартиры, поэтому работы здесь будет много. Но эти малозаселенные дома надо закрывать.

Ситуация в Воркуте находится на особом контроле правительства республики. С 3 по 5 января в заполярный город выезжал заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев. Планируется, что с 16 января в Воркуте будет работать правительственная рабочая группа, в которую войдут представители региональных министерства труда, занятости и социальной защиты, министерства промышленности и природных ресурсов, транспорта и энергетики, минэкономики с целью комплексного решения вопросов, связанных с созданием комфортных условий проживания жителей поселка Воргашор.

Галина ГАЕВА

Фото мояворкута.рф