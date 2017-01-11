Наумов и Анисимова утверждены министрами

Министр юстиции Дмитрий Наумов и министр экономики Марина Анисимова избавились от приставки и.о. Соответствующие распоряжения глава Коми Сергей Гапликов подписал 29 декабря 2016 года и 9 января 2017 года. В новом составе правительства оба работают с 21 октября прошлого года.

Оба назначенных министра приглашены в Коми из-за пределов республики. Дмитрий Наумов родился в российской столице, окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», работал в муниципальных органах власти Москвы и Подмосковья. До своего приезда в республику являлся советником по правовым вопросам Московской областной Думы. В Коми Дмитрий Наумов приехал по приглашению Сергея Гапликова и помогал будущему губернатору на выборах главы региона.

Марина Анисимова – уроженка города Губкин Белгородской области. Окончила столичную финансово-гуманитарную академию, Высшую коммерческую школу Министерства экономического развития и торговли России и Российский государственный торгово-экономический университет. Занимала руководящие посты в таких структурах, как «ПФГ Росвагонмаш», ОАО «ТД РЖД», ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России. Работала в группе компаний, связанных с производством высокотехнологичного медицинского оборудования, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой (НИОКР), внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), проектированием, строительством и комплексным оснащением высокотехнологичным оборудованием центров ядерной медицины, была руководителем проектов федерального значения.

Лина Перова

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА