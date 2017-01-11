Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми поздравляет сотрудников прокуратуры Республики Коми с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
В 2017 году органы российской прокуратуры отмечают 295-летие образования. Во все времена прокуратура являлась надежной опорой государства. Сегодня эффективная деятельность прокурорских работников во многом способствует восстановлению законности, защите законных прав и интересов граждан, укреплению основ правового государства.
Сотрудники региональной прокуратуры достойно продолжают и приумножают славные традиции своих предшественников. Представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, верность служебному долгу и личная порядочность.
Желаем коллегам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой и почетной службе на благо Отечества!
Коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми
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