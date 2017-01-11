От имени руководства, сотрудников Управления ФСБ России по Республике Коми

сердечно поздравляю прокурора республики Сергея Александровича Бажутова и возглавляемый им коллектив с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации и 295-й годовщиной образования российской прокуратуры!

На всех этапах развития государства прокуратура всегда выполняла одну из важных задач – защищала права и интересы граждан и общества в целом. Искренне желаю дальнейших успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству, успешных реализаций намеченных планов, неугасающего оптимизма, крепости духа, поддержки близких, мира и благополучия!

С уважением,

начальник УФСБ России по Республике Коми генерал-майор А.П. Калашников