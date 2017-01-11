Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации и полиграфических предприятий республики! Дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления с Днем российской печати!

Профессия журналиста очень востребована в современном обществе. К вам прислушиваются, от вас ждут актуальной, достоверной и объективной информации. Четкая гражданская позиция, понимание происходящих в обществе процессов, стремление «дойти до самой сути» – эти качества являются одними из самых важных в профессии журналиста. Мы ценим вас за талант, за творческий подход к работе и за то, что вы всегда помните о своей особой миссии – помогать людям находить ответы на интересующие вопросы.

Велика роль средств массовой информации в укреплении общечеловеческих ценностей, прежде всего – у молодежи. Своими публикациями вы помогаете воспитывать патриотов, способствуете повышению авторитета Российской армии и престижа военной службы, рассказываете о важных памятных датах истории России и Республики Коми.

В 2016 году наша республика отметила 95-летие. Благодарим вас за активное участие в подготовке и праздновании юбилея, за широкое освещение мероприятий, за яркие материалы об истории республики, ее богатом природном и культурном потенциале, традициях проживающих здесь народов.

Уверены, наша совместная работа по формированию положительного имиджа республики, по решению актуальных проблем и повышению уровня и качества жизни наших земляков будет продолжена и в дальнейшем.

В ваш профессиональный праздник мы желаем вам крепкого здоровья, личного благополучия и счастья, вдохновения и новых творческих успехов, роста тиражей и рейтингов, больше преданных читателей!

Глава Республики Коми,

Государственный Совет Республики Коми,

Правительство Республики Коми