Фигурист из династии лыжников

Ухтинец Дмитрий Алиев мечтает поехать на Олимпиаду в Корею

17-летний Дмитрий Алиев начинал заниматься фигурным катанием в 2005 году на замерзшем озере в Ухте, а в декабре минувшего года первенствовал в финале юниорского Гран-при в Марселе. Сейчас в санкт-петербургской академии фигурного катания его тренирует известный специалист Евгений Рукавицын. Журналисты «Республики» посетили индустриальную столицу Коми в предновогодние праздники, когда спортсмен был в родном городе.

От Нортуга к Ягудину

Ухта – город с большими хоккейными традициями. В разное время начиная с 50-х годов прошлого века здесь играли команды «Нефтяник» (позже переименованный в «Труд») и «Технолог». Эти клубы воспитали таких мастеров, как вратарь Николай Лю и нападающий Сергей Капустин. Именем последнего назван стадион на две тысячи мест, построенный в Ухте в 2012 году. Символично, что в этом же году спортивная общественность региона узнала о появлении там нового таланта, но на этот раз не хоккейного.

Фигуриста Дмитрия Алиева на мастер-классе в рамках фестиваля «Зимняя Ыбица» заметил олимпийский чемпион Максим Маринин и решил помочь юноше. Он посодействовал в том, чтобы ухтинец попал на просмотр в Санкт-Петербург к известному тренеру Алексею Мишину, подготовившему двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тогда специалист лишь дал юноше кое-какие советы, но Дмитрий до сих пор считает важными для себя и ту поездку в Северную столицу, и «Зимнюю Ыбицу».

– «Зимняя Ыбица» сыграла большую роль, – рассказал Дмитриев Алиев. – Когда услышал, что там выступят фигуристы высочайшего уровня, то, конечно, и был рад, и волновался. Максим Маринин с тех пор следит за моими успехами, он даже писал моей маме, что видит движение вперед и рад этому. Ключевым же стал просмотр у Евгения Владимировича Рукавицына. Помню, что тогда приехал в Питер опустошенный после того, что не получилось раньше, но в итоге все сложилось хорошо.

Под началом Евгения Рукавицына ухтинец в 2014 году добился первого успеха на международной арене: в августе в словенской Любляне на втором этапе юниорского Гран-при спортсмен из Коми занял третье место. Спортивные специалисты отметили тогда Дмитрия Алиева, упомянув его в числе потенциальных лидеров основной сборной страны, ведь в 14 лет он уже исполнял каскад из четверного и тройного тулупов.

В Ухту фигурист приехал встретить Новый год, но и в праздничные дни должен был держать себя в форме. Визит журналистов совпал с его тренировкой на ледовой арене имени Сергея Капустина и вечерним забегом на лыжах. Путь в спорте фигурист начинал именно с лыжных гонок.

Отец фигуриста Сергей Васильевич Алиев – директор ухтинской ДЮСШ №1 и тренер, подготовивший одного из лучших лыжников Коми, члена сборной России Станислава Волженцева. Естественно, и в сыне Сергей Алиев видел будущего лыжника. Нравился циклический вид спорта и самому Дмитрию. Он рассказал, что период его детства пришелся на расцвет двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга и он стремился быть похожим на него на лыжне. Однако позже предложили попробовать себя в фигурном катании, причем его первые тренировки проходили на замерзшем озере и на катке в обычном ангаре, так как в Ухте долгое время не было ледовой арены.

– Меня позвал тренироваться на озеро тренер Вячеслав Евгеньевич Максимов, когда я еще даже не умел кататься на коньках. Причем это получилось случайно: ждал папу с работы, дурачился на турнике, а он просто проходил мимо и заметил, что я очень координированный. В первый раз, как надел коньки, сразу сделал перебежку. Мне было тогда лет шесть. Катался в куртке, шапке. Помню свой первый соревновательный костюм. Мама купила водолазку и налепила на нее и на шапку картонные звезды. Соревнования проходили на катке в ангаре, – вспоминает Дмитрий Алиев.

До одиннадцати лет он успешно совмещал два вида спорта, но потом настало время сделать трудный выбор.

– За день были тренировки и по лыжным гонкам, и по фигурному катанию. Мотался туда-сюда. Понимал тогда, что долго так продолжаться не может. Фигурное катание оказалось ближе, – говорит собеседник.

Одним из главных примеров в фигурном катании Дмитрий считает олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Он вспоминает, как в детстве, стоя в комнате и смотря в интернете на его выступление с произвольной программой «Человек в железной маске», принесшей золото на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, восторженно повторял движения. В этом сезоне Дмитрий сам выступал с этой программой, но после неудачного проката на втором этапе юниорского Гран-при в Любляне решил ее поменять, поняв, что исполнить так, как Алексей Ягудин, никто никогда уже не сможет.

В космос за Ханю

Время титанов мужского одиночного фигурного катания в России прошло, а вместо героев начала нулевых Алексея Ягудина и Евгения Плющенко царствуют спортсмены из Китая и Японии. Олимпийские игры в Сочи выиграл 22-летний японец Юдзуру Ханю, исполняющий феноменальные по сложности элементы. Он же является и основным претендентом на победу в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Тем не менее в интервью газете «Советский спорт» Евгений Рукавицын отмечал, что его подопечный ставит высокие цели, а Ханю, скорее, положительный раздражитель и повод отправиться за ним в космос, а не ждать, опустив руки.

Сил ринуться в борьбу за путевку на Игры в Корею Дмитрию придала декабрьская победа в финале юниорского Гран-при в Марселе. Набрав 240,07 балла, он первенствовал, оставив на втором месте россиянина Александра Самарина (236,52). Третье место занял южнокореец Чжун Хван Ча (225,55). Соревнования комментировала легендарная Татьяна Тарасова, отметив, что у Димы Алиева есть пластика, он музыкален и органичен на льду. В активе фигуриста также серебро прошлогоднего юниорского финала Гран-при в Барселоне и золото с бронзой юношеской Олимпиады-2016, которая проходила в Лиллехаммере.

Сам Дмитрий обещает отдать все силы, чтобы для начала попытаться пройти жесткий отбор и получить путевку на Игры.

– Целый год впереди. Один старт в четыре года, и к этому надо подойти ответственно, серьезно. Буду трудиться и вкладывать себя всего в этот спорт, чтобы быть на Олимпиаде и проявить себя лучшим образом. Если пройду отбор, то постараюсь доказать и себе, и всей стране, что можно бороться с такими фигуристами, как Юдзуру, – сказал Дмитрий Алиев.

«Для поддержки штанов»

В ожидании тренировки фигуристов на ледовой арене имени прославленного советского нападающего Дмитрий Алиев наблюдает, как занимаются подрастающие Капустины и Лю. На вопрос о том, увлекается ли он сам хоккеем, фигурист отвечает, что следит за играми сборной России:

– Раньше мы с ребятами могли иногда взять клюшки в руки и на фигурных коньках поиграть в хоккей, а так особо не интересуюсь.

Вне льда Дмитрий Алиев типичный тинейджер, который в этом году заканчивает школу. Он готовится к ЕГЭ, посещая репетиторов, слушает рэп, регулярно публикует новые фото в инстаграм, любит смотреть видеоблоги на ютьюбе. В роли влогера в свободное время фигурист пробует и себя: летом он снимал на видео прогулки с друзьями и выкладывал на свою страницу «ВКонтакте».

– Собирались с ребятами, и хотелось как-то народ заинтересовать, показать, чем занимаются в свободное время фигуристы. Сам много смотрю влогов, например, очень мне нравится «Дневник Хача», – поведал Дмитрий.

Фигурист сказал, что пишет стихи и музыку, но пока не хочет делиться ни с кем своим творчеством, говорит – личное. Он не расстается с модными наушниками Beats by Dr. Dre – музыка помогает настраиваться на выступления, ведь перед выходом на лед отвлечь может любое слово.

– Я себя отвлекаю от постороннего музыкой. Она дает энергетику, посыл. Слушаю все: от рэпа до классики. Определенного чего-то нет. Разный настрой всегда нужен, – говорит он.

Фигурист вспоминает историю, которая случилась на юниорском первенстве России в Челябинске в январе прошлого года, когда победить не помешал даже расстегнутый костюм.

– Мне казалось, что я вообще с голой пятой точкой катаюсь, – смеется он, вспоминая тот случай. – Это жутко неловко, но на самом деле оказалось, что ничего не было видно. Всякое бывает, но у меня такое лишь раз случилось. Это безумно неудобно, безумно выбивает во время программы. Нельзя ведь ни остановиться, ни поправить.

На арене Дмитрия то и дело приветствуют знакомые, в основном это тренеры и юные воспитанники. Они обнимаются, интересуются, как долго фигурист пробудет в Ухте. Даже кое-кто из заканчивающих тренировку хоккеистов машет ему рукой, спрашивая о ближайших планах.

– Да так, для поддержки штанов. Решил тряхнуть стариной, – шутит Дмитрий, шнуруя коньки.

Он успел здесь потренироваться какое-то время до отъезда в Санкт-Петербург и убежден, что условия для занятий фигурным катанием созданы великолепные.

Разговор переключается на балет, который близок фигурному катанию.

– Балет мне нравится, – отмечает спортсмен. – За всю жизнь раз всего был на балете в Мариинском театре, и меня впечатлило. Вообще люблю культурные мероприятия. Мне интересно все то, что может быть полезно для меня в фигурном катании. Когда был в Америке, посетил бродвейское шоу. Впервые мюзикл посмотрел, и он меня очень впечатлил, ушел прямо со слезами на глазах, потому что в жизни никогда такого не видел.

Кумир на льду

На тренировках в Ухте Дмитрию обычно помогает его вторая местная наставница Лидия Константиновна Родионова, но на этот раз она не смогла приехать, и он занимался самостоятельно. Делал несложные прыжки, раскатку. Уделил время и юным воспитанницам местной спортшколы, дав ценные советы.

В основном в школе занимаются девочки. Мальчики вообще неохотно идут на фигурное катание, предпочитая хоккей. Как и в любой подобной школе, за тренировкой детей в сторонке наблюдают родители из числа особо активных. По большей части это мамы будущих Слуцких и Медведевых, которые всегда переживают за Дмитрия Алиева во время его выступлений, смотрят, болеют вместе со своими чадами.

– Нашим девочкам за счастье поглазеть, они по нему вообще вздыхают. Он кумир и пример для нашей молодежи. Сейчас он еще и вырос, вытянулся. Девочки увидели его сегодня и сразу: «Дима, Дима приехал», – рассказала мама семилетней Алины Поздеевой Елена. – Мы с мужем сами тренировались у его родителей. Все друг друга хорошо знаем. Дима начинал тренироваться на уличном льду, а выбиться из таких условий на высокий уровень сложно, потому что такой лед более жесткий.

Дочь Елены Поздеевой занимается с четырех с половиной лет. Женщина рассказала, что посещает тренировки Алины каждый день.

– Она у нас уже призер российских и республиканских соревнований. Начинали просто для общей физической подготовки, а теперь смотрим и думаем, что, может, и добьется чего-то большого в спорте. Мальчикам тяжело еще и потому, что у них мало соперников. Соревнования проходят, и там по два-три человека в разряде. Заниматься дорого, все за родительский счет. Если бы еще кто-то спонсировал талантливых фигуристов. За занятия мы платим символические пятьсот рублей в месяц, но сами оплачиваем выезды на сборы. Скоро, например, едем в Сыктывкар, и все на нас, включая питание и проживание. На соревнованиях родители оплачивают все, вплоть до стартовых взносов. Каждый месяц девочки выезжают на соревнования в среднем по два раза, и на один выезд уходит тысяч по восемь. Коньки поменять – двадцать тысяч, платье сшить для программы – тоже двадцать, – рассказала Елена Поздеева.

Тренер-хореограф ДЮСШ №1 Евгения Осипова, наблюдавшая за тренировкой, отметила, что традиционно детей охотно отдают в фигурное катание и недобора нет. Ребята идут активно, но, по ее словам, Дмитрий Алиев – пока единственный, кто катается на таком уровне.

– Гены у него хорошие, родители замечательные, сам Дима очень хотел попасть на высокий уровень. Он харизматичный. Часто звонит нынешним воспитанницам Лидии Родионовой, подсказывает, как себя вести на льду, как преодолеть психологический страх. Школа у нас небольшая, и, чтобы вырваться, нужно прилагать много усилий, в первую очередь родителям. Не у всех есть возможность вывезти ребенка на просмотр и попытаться задержаться у кого-нибудь из тренеров такого масштаба, – сказала она.

Вся семья – на лыжне

Вечером фигурист участвовал в лыжных соревнованиях, которые проходили на лыжной базе в поселке УРМЗ. В роли главного судьи тут выступал Сергей Алиев, громогласно раздавая команды в мегафон. В качестве судьи работала и мама фигуриста Елена Алиева, тоже лыжница в прошлом.

Пока Дмитрий готовился стартовать вместе со старшим братом Алексеем, который также серьезно занимается лыжными гонками, на вопросы «Республики» отвечал их отец. О том, что Дмитрий предпочел лыжам коньки, Сергей Алиев не жалеет, подчеркивая, что его сын вообще разносторонний парень.

– Дима хорошо играет в футбол, в баскетбол, в теннис. Отлично бегает. Есть природные данные, он предрасположен к спорту. У него хорошая координация. То, что он может делать, получается у одного человека из тысячи. Таким людям надо создавать условия, давать зеленый свет для развития. В Питере в команде Евгения Рукавицына с ним работают профессионалы, условия эти есть. Сам тоже стремится к достижению высоких целей. Надеемся, что у него все получится, – сказал Сергей Алиев.

Позже на своей странице «ВКонтакте» Дмитрий Алиев опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с братом. Подпись гласит:

«Я в шоке! Приехал домой на отдых, в итоге третье место в «Новогодней гонке» на дистанции 10 км. Все-таки помнят ножки, но это было очень тяжело! Брата поздравляю с первым местом».

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия Напалкова