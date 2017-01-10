Вокруг Вампилова

В Национальной галерее открылась выставка, посвященная трем юбилеям. Это приближающееся 80-летие русского драматурга Александра Вампилова, 50-летие его пьесы «Утиная охота» и 55-летие главного художника академического театра драмы имени Виктора Савина Эриха Вильсона.

Художник Эрих Вильсон оформил три спектакля по пьесам Вампилова. Это «Старший сын», «Прошлым летом в Чюлимске» и «Утиная охота». Особым отношением к драматургу и объясняется «триединство» выставки. До непосредственного открытия экспозиции зрителей погрузил в атмосферу «вампиловского» времени режиссер театра драмы Борис Лагода, исполнивший несколько песен соответствующей эпохи, включая и знаменитые «А я еду за туманом» и «По Ангаре».

Выставка небольшая. По сути это камерная экспозиция, построенная из фотографий с репетиций и прогона спектакля «Утиная охота», поставленного в этом году главным режиссером театра Юрием Поповым, а также макеты всех трех постановок «Утиной охоты», в разное время шедших на сцене театра драмы. Экспозиция построена тоже в соответствии с духом времени, в котором жил драматург. Особый штрих добавляют плакаты и рекламные агитки 1960-1970-х годов.

Марина Щербинина

Фото Дмитрия Напалкова