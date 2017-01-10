Тропа войны и мира Геннадия Дмитриева

В канун нового года в Национальной галерее Коми открылась юбилейная выставка известного в республике художника Геннадия Дмитриева.

В двух залах галереи представлены работы живописца разных лет: от воркутинских геологических, а в заполярный город художник приехал в 1971 году, до более поздних – сыктывкарского периода. Таким образом, у посетителей выставки имеется уникальная возможность в динамике проследить творчество художника и его изыскания.

Заслуженный художник России, лауреат премии правительства Коми Геннадий Дмитриев никогда не почивал на лаврах. Отмечая профессионализм художника и его приверженность к традициям русской школы живописи, в 2007 году президент Российской академии художеств Зураб Церетели вручил ему серебряную медаль с надписью «Достойному». Геннадий Дмитриев стал первым художником из Коми, кто был удостоен столь высокой профессиональной награды. Медаль художник получил за триптих «Тропа любви 1945 года», который был посвящен его родителям-фронтовикам. Знаковыми работами живописец считает и такие полотна, как «Осень трех поэтов в Максаковке», «О хлебе насущном», «Эхо войны», «Белые ночи матушки Стефаниды».

Дмитриев работает в разных техниках и жанрах – портрета, пейзажа, натюрморта. Огромную роль в его творчестве занимает сюжетно-тематическая картина.

Как было отмечено на открытии выставки, для художника характерны свободный полет фантазии, метафоричность, склонность к символике и философским, метафизическим построениям. Особое место в его шкале ценностей занимают социальные мотивы и тема исторической памяти. Он обращается и к проблемам нашего времени, и к героическим и трагическим страницам русской истории: Великой Отечественной войне, периоду сталинских репрессий.

Портреты Дмитриева также отмечены особой эмоциональной выразительностью. Эти работы выражают личностное, субъективное отношение художника к героям портретов, которыми, как правило, становятся его близкие друзья, единомышленники и собратья по искусству.

Марина Щербинина

Фото Дмитрия Напалкова