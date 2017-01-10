От солдатской каски – к коллекции

В воркутинской школе №39 открылась выставка «Форменное обмундирование стражей правопорядка», организованная полицейским группы режима и конвоирования СП ОМВД России по Воркуте Дмитрием Кицаком. Все представленные на выставке экспонаты, а их не один десяток, полицейский собирал и реставрировал сам. О необычном для стража порядка увлечении он рассказал сотрудникам пресс-службы МВД Коми.

Дмитрий Кицак рассказал, что в детстве, как и многие мальчишки, он собирал значки и монеты. Однако заниматься коллекционированием серьезно тогда и не думал. Настоящее увлечение началось со случайного приобретения солдатской каски.

– Лет двенадцать назад я познакомился с парнем, который тоже собирает значки и монеты. Мы с ним иногда обмениваемся экземплярами. Однажды он предложил мне старую солдатскую каску. Вид у нее был, признаться, совсем потрепанный. Ржавая, неприглядная, – рассказал коллекционер. – Я согласился не раздумывая. Сразу подумал, что ее можно отреставрировать, хотя тогда даже не представлял, как это сделать.

Перед тем как приступить к реставрации, Дмитрий изучил литературу, нашел людей, которые занимаются восстановлением старинных вещей. И только после этого начал работу, используя технику папье-маше. Результат оказался впечатляющим. После этого Дмитрий Кицак стал искать и другие головные уборы военных и стражей порядка разных лет. Теперь в его коллекции более сорока касок, фуражек, шапок, и все он реставрировал сам.

Помимо головных уборов в коллекции имеются кители, гимнастерки, шинели, форменные платья. Причем самый старинный китель – это китель городового начала прошлого века. Большинство экспонатов Дмитрий находит сам у таких же, как и он, коллекционеров, но некоторые попадают к нему случайно.

– У меня много друзей по всей стране, которые знают, что я занимаюсь коллекционированием. Однажды мне позвонили знакомые из Воронежа и предложили старинный китель, который был найден на чердаке старого дома. Он был в ужасном состоянии, сразу и не разобрать, к какому периоду он относится, – поведал полицейский.

Но коллекционер решил отреставрировать его. На это ушло немало времени. В процессе восстановления Дмитрию пришлось научиться кроить, шить, красить ткани. Но, признается полицейский, это того стоило. Теперь милицейский китель со стоячим воротничком и двойными погонами образца 1947 года – украшение выставки.

Выставка «Форменное обмундирование стражей правопорядка» состоит из шести витрин, и в каждой представлены экспонаты, характеризующие ту или иную эпоху: от обмундирования городовых Российской Империи до современной полицейской формы.

Также на выставке представлено различное оружие. Полицейский признался, что большинство экспонатов – это муляжи, которые по большей части он сделал сам. Есть здесь и спецсредства, радиостанции, наручники, милицейские планшеты и многое другое.

На коллекционирование у полицейского уходит немало времени и большая часть зарплаты. Но родные и близкие не просто поддерживают его увлечение, но и активно помогают.

Дмитрий Кицак мечтает открыть собственный частный музей, где он сможет выставить все свои коллекции.

Елена ТОНЦЕВА

Фото пресс-службы МВД Коми