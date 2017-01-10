О земном и небесном

Сыктывкарская улица Виктора Савина вместила в себя первое городское кладбище, первый аэропорт и почти разрушенный объект культурного наследия России. Очередная познавательная прогулка прошла по улице, носящей имя автора гимна республики Виктора Савина. И хотя расположенные на ней объекты не имеют прямого отношения к известному поэту и драматургу, они связаны с очень важными периодами в истории Сыктывкара, о чем поведали историк Михаил Рогачев и журналист Игорь Бобраков.

На костях предков

Началась экскурсия возле Свято-Вознесенского храма, который в народе называют Кирульской церковью – единственной сохранившейся с царских времен. А строить ее, поведал Михаил Рогачев, начали в 1811 году как кладбищенский храм.

Когда Усть-Сысольск стал городом, то возник вопрос: «Где должно быть кладбище?» По санитарно-гигиеническим правилам его необходимо вынести за городскую черту. Поэтому выбрали местечко Кируль. А кладбищу необходим храм. Его построили в 1790 году, но он был деревянным. Поэтому приняли решение строить кирпичную церковь. Поскольку городскими головами, сменяя друг друга, были купцы Сухановы, то они и выделили деньги.

Завершили строительство в 1821 году, а через год храм освятили. Это, как выразился историк, был типовой храм начала XIX века, построенный в стиле провинциального классицизма. Он включал в себя паперть с колокольней, а также зимнюю и летнюю части. То есть фактически два храма в одном корпусе. Нижняя часть церкви – зимний храм. Он двухпрестольный. А далее переходит в верхнюю летнюю часть с куполом.

Внешне нынешний храм выглядит почти так же, как при его освящении. Только колокольня стала пониже – над ней должен быть еще один ярус. Ее не разрешили восстановить в первоначальном виде, поскольку она якобы мешает самолетам при заходе на посадку.

Вознесенский храм не имел своего причета и обслуживался духовенством Троицкого собора. Поначалу литургию здесь не совершали, а только отпевали покойников. Но постепенно он стал приходским, поскольку примыкает к местечку Кируль. По просьбе его жителей в нем стали совершать все службы. И он стал последним храмом, закрытым в советское время. Это произошло в 1937 году. А само здание сохранилось по самой банальной причине: при советской власти из него сделали гараж и ремонтные мастерские.

Кладбище закрыли еще раньше. В марте 1932 года всем жителям города предложили могилы своих родственников в трехдневный срок перенести на новое место в районе нынешнего больничного городка.

После этого каменные памятники вывезли, деревянные кресты закопали, ограду убрали. И, по словам Игоря Бобракова, большую часть застроили или просто захламили. В частности, на костях стоит здание городского военкомата.

Вспомнили о старом кладбище только в начале 70-х годов и то только лишь потому, что там захоронены деятели молодой советской власти и героиня коми народа Домна Каликова. Тогда постановлением Совета Министров Коми АССР кладбище поставили на государственную охрану как историко-революционный памятник. К 70-летию Октябрьской революции его территорию привели в порядок, в здании церкви разместили отдел этнографии Коми республиканского историко-краеведческого музея.

Своеобразным завершением этих работ стал мемориальный комплекс, созданный возле южной стены бывшего храма по проекту сыктывкарского архитектора Павла Резникова.

Мемориал представлял собой восемь мраморных плит, на которых были укреплены алюминиевые литые доски с именами нескольких известных деятелей: участника борьбы с белогвардейцами в Коми крае, секретаря Усть-Сысольского райкома РКП(б) В.И.Лыткина, одного из организаторов комсомола, первого редактора газеты «Красная Печора» А.Ф.Забоева, заведующего политотделением штаба войск Пинего-Печорского края Б.В.Сурконта, героини коми народа Д.Ф.Каликовой, председателя земельной комиссии Усть-Сысольского городского совета Х.Ф.Кудинова и рабочего-революционера, одного из организаторов Морозовской стачки В.С.Волкова. Две плиты оставили пустыми, что называется «про запас».

На заднем плане надгробий установили невысокий двенадцатиметровый парапет, на котором из накладных металлических букв был помещен текст на коми и русском языках: «В памяти многих поколений останется наше время».

Однако время стремительно менялось, а с ним менялась и память. По просьбе верующих и с учетом мнения сыктывкарцев 5 февраля 1990 года здание бывшего Свято-Вознесенского храма передали Русской православной церкви. Храм реставрировали, расписали стены и своды, на куполах установили кресты, и теперь в нем регулярно совершаются службы.

А вот мемориальный комплекс, как некогда кладбище, был на несколько десятилетий заброшен. Металлические буквы быстро прибрали к рукам охотники за цветным металлом, мраморные плиты обрушились, и само место стало прибежищем бомжей.

И только в 2016 году городская администрация объявила конкурс на разработку эскизного проекта благоустройства центральной аллеи и реконструкции объекта «Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть». Согласно концепции при обновлении объекта предполагается заложить центральную аллею до храма, проработать центральный подход к нему, провести реконструкцию мемориала с сохранением его главной идеи и имен, увековеченных постановлением Совета Министров Коми АССР от 1971 года. Кроме того, власти намерены установить общий памятник всем упокоившимся на Кирульском кладбище за почти 150-летнее существование погоста.

Победил проект главного архитектора сыктывкарской архитектурной мастерской «Модулор» Романа Михайлова. Подготовительная работа по благоустройству мемориала начнется весной 2017 года.

Из борозды – поле

Сыктывкарцы уже почти не помнят, что в былые времена воздушные ворота города находились не в конце улицы Советской, а посредине улицы Виктора Савина. Крохотный деревянный аэровокзал стоит там до сих пор, но используется совсем по другому назначению.

Впрочем, как сообщил Михаил Рогачев, и это было далеко не то место, где приземлился первый самолет в Коми крае. Это произошло 14 августа 1925 года, при этом самолет «Юнкерс Ф.13» даже не приземлился, а приводнился на Сысолу где-то в районе городского парка у переправы. Это был агитационный полет, и самолет носил гордое имя «Смычка города с деревней». Самолет прилетел из Москвы, он облетал север и показывал людям, что такое авиация. И к нему стали водить экскурсии. При этом он также совершил несколько показательных полетов, и одним из первых пассажиров стал Виктор Савин. Потом он написал в газете, что первая борозда проложена в коми небе. Теперь надо из борозды сделать поле.

Но следующего полета пришлось ждать долго. Первый пассажирский рейс Архангельск – Котлас – Сыктывкар открылся в 1930 году. Шестиместный самолет «Дорнье Комета» сел на лед Сысолы в районе местечка Париж. Весь полет длился восемь часов, билет стоил 170 рублей. Зарплата учителя в то время составляла 32 рубля. Одним из пассажиров был председатель облисполкома Иван Коюшев. Он вспоминал, что перелет дался ему тяжело, кабина не отапливалась, и после рейса они с пилотом хорошенько отметили это дело и тем самым согрелись.

А про аэропорт местные власти стали подумывать еще в 1929 году и выбрали место – пашню колхоза имени Кирова. Площадку утрамбовали в 1933-м. И с этого года аэропорт своего места не менял. Но регулярные пассажирские рейсы появились не скоро.

– До 1930-х годов вся авиация в Коми была лагерной, – отметил историк. – Первый аэродром в регионе появился, вы не поверите, в деревне Карпушевка Усть-Цилемского района, и он служил перевалочной базой Ухтпечлага. Почти все пилоты были зеками. Летали они по ориентирам – рекам и железным дорогам. Далеко не все шло гладко. 24 мая 1946 года потерпел аварию самолет С-2, вылетевший из Ухты на патрулирование лесов. Летчики решили погонять лося, недоглядели, снизились, задели сосны и врезались в лес. Слава богу, обошлось без жертв.

От «Дугласа» до «Боинга»

Рассказ о дальнейшем развитии авиации в Сыктывкаре продолжил Игорь Бобраков.

– Те, кто читал роман Александра Рекемчука «Тридцать шесть и шесть», помнят, что он заканчивается тем, как главный герой – молодой репортер Алексей Рыжов покидает Город-на-Реке, то есть Сыктывкар, на самолете «Дуглас», совершающем первый рейс в Москву, – поведал журналист. – Действительно, регулярное сообщение по маршруту Сыктывкар – Горький – Москва началось в 1948 году. Правда, по другим сведениям, оно осуществлялось не на «Дугласе», а на Ли-2. Но по сути это один и тот же двухмоторный 20-местный самолет, хвостовая часть которого находилась почти на земле. Рекемчук описывает, как сразу после взлета пассажиры хватаются за гигиенические пакеты. И это точное замечание. Ли-2 – та еще тошниловка.

Впрочем, у этого самолета было одно важное преимущество. Он не требовал бетонной взлетно-посадочной полосы, которой в то время в сыктывкарском аэропорту не было. Правда, дождливым летом 1955 года аэродром так развезло, что Ли-2 пришлось сажать в Пезмеге, а оттуда пассажиров небольшими партиями доставлять в столицу Коми на маленьких бипланах Ан-2.

В 1957 году на смену Ли-2 пришли более комфортабельные, но тоже двухмоторные Ил-14. И именно с этим самолетом связана первая крупная авиакатастрофа, случившаяся в небе над Сысольским районом 20 июля 1960 года. Самолет выполнял рейс Ленинград – Горький – Сыктывкар. До Горького долетели нормально, но затем метеорологи почему-то забыли предупредить, что надвигается гроза. В Ил-14 попала молния, 19 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.

Впоследствии Ил-14 большей частью возил пассажиров на внутриреспубликанских авиалиниях. На более дальних расстояниях его сменил пузатый четырехмоторный Ан-10.

– Это воспринималось как чудо, – признался Игорь Бобраков. – Полет до Москвы и Ленинграда занимал всего 2 часа 20 минут, причем без посадок, а на борт эта машина брала 110 пассажиров, которых в полете кормили бутербродами, давали разные напитки.

Но и с этим самолетом не все шло гладко. 8 февраля 1963 года во время тренировочного полета прямо на глазах сыктывкарцев Ан-10 упал и разбился в районе Верхней Максаковки. Пассажиров на нем не было, но погибли семь членов экипажа. Причиной аварии стало обледенение трех двигателей.

Катастрофы Ан-10 продолжались, правда, уже не в Коми. Во время одной из них погибла в полном составе футбольная команда «Пахтакор». А после очередной аварии в 1972 году под Харьковом, в которой в числе других пассажиров погиб известный пародист Виктор Чистяков, полеты Ан-10 с пассажирами были прекращены. И это был серьезный удар по Коми гражданской авиации. К тому времени самолеты этой марки летали из Сыктывкара не только в Москву и Ленинград, но и в Симферополь, Сочи, Казань, Харьков, Свердловск, Минеральные Воды.

Сыктывкарский аэропорт опустел, на отдельных направлениях Ан-10 заменили на более мощный четырехмоторный Ил-18. И все-таки большей части пассажиров пришлось пересаживаться на поезда.

Однако вскоре в небе над Сыктывкаром появился первый турбореактивный лайнер Ту-134. Он брал меньше пассажиров, чем Ан-10, но полет до Москвы занимал всего 1 час 50 минут.

К тому времени сыктывкарский аэропорт полностью преобразился. Появилась нормальная взлетно-посадочная полоса, которую специально для Ту-134 удлинили до двух с половиной километров. В 1963 году построили аэровокзал на Советской. Но старый на улице Виктора Савина продолжал функционировать. Авиация в Коми развивалась и вширь, и вглубь. Свои аэропорты имели большинство городов и районных центров республики. Да и просто в крупных селах и поселках были небольшие аэродромы, принимавшие Ан-2, Ил-14 и Ан-24. Полеты из Сыктывкара на местные авиалинии в течение долгого времени осуществлялись со старого аэропорта, пока рядом с новым в 1978 году не построили еще один терминал.

В тот год аэропорт обрел статус международного. Из Сыктывкара стали осуществляться прямые рейсы в Софию, а затем в Варну и Бургас, что связано с тесными экономическими связями Коми АССР с Болгарией. Но дальше, находясь практически в центре города, аэропорт развиваться не мог. Поэтому в 1981 году союзные власти принимают решение о строительстве аэропорта в местечке Соколовка в 20 километрах от Сыктывкара. Предполагалось за десять лет возвести аэропорт на уровне мировых стандартов – с современной аэронавигационной системой, взлетно-посадочной полосой для приема новейших типов самолетов, просторным аэровокзалом с пропускной способностью до 600 пассажиров в час и отдельным международным сектором.

Увы, стройку заморозили, когда он был готов на 80 процентов. Его дальнейшая судьба, как выразился бывший мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин, это уравнение со многими неизвестными. А в этом году принято решение в ныне действующем аэропорту построить третий международный терминал. Тогда «боинги», летающие в Турцию, Испанию, Египет и Грецию, смогут задерживаться в Сыктывкаре всего на 40 минут, что очень выгодно авиаперевозчикам.

Культурное наследие в аренду

Завершилась экскурсия на грустной ноте возле бывшей школы №13. Ее спроектировал известный архитектор Александр Холопов, о котором более подробно рассказывалось на познавательной прогулке по местечку Кочпон. И все-таки Игорь Бобраков напомнил, что Холопов был первым архитектором Коми края, однако в республике сохранилось лишь два его творения. Одно из них – бывшая школа, а ныне музей истории и культуры Сыктывдинского района в селе Выльгорт, а также жалкие останки бывшей школы в сыктывкарском местечке Кируль.

Решение о возведении этой школы было принято в далеком 1922 году. После окончания Гражданской войны жители Кируля подняли вопрос о том, что помещение действующей церковно-приходской школы не может вместить всех желающих получить образование. Особенно ратовали за возведение учебного заведения комсомольцы. Средств не хватало, тогда они предложили использовать строевой лес, проданный еще в 1916 году местным лесопромышленником для деревянного храма.

Целый год шел сбор пожертвований, проводились субботники, и только в 1924 году был заложен фундамент. Возведением школы занималась профессиональная бригада плотников из села Ыб, но в строительстве школы принимало участие чуть ли не все население города, даже пионеры, которые заготавливали мох. Строительство было закончено в 1928 году. Там учились не только школьники, но и кооператоры и землеустроители.

В 1969 году школу реорганизовали в коррекционную под несчастливой цифрой 13. А в сентябре 2005 года школа сильно пострадала от пожара, ставшего результатом умышленного поджога. Обгорели внутренние помещения и часть кровли. Здание можно было реставрировать, но восстановление обошлось бы в 25 миллионов рублей. Таких средств ни в бюджете города, ни в казне республики не нашлось.

За минувшие с тех пор одиннадцать лет ставшее бесхозным здание еще более обветшало. Бывшая школа не охранялась, и ее облюбовали бомжи. Чтобы согреться, они отламывали для костра куски стен. Из обгоревшей школа превратилась просто в руины. Однако снести ее нельзя, потому что она является объектом культурного наследия России.

Сейчас власти решили передать эти руины в аренду на льготных условиях, чтобы арендатор провел реконструкцию за свой счет. Условия аренды самые льготные – один рубль в год. Но здание фактически надо строить с нуля, то есть с фундамента.

Григорий АЛИН

Фото автора и из архивов