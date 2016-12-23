В Воркуте вандалы напали на Деда Мороза

В Воркуте фигура Деда Мороза в новогоднем снежном городке уже дважды подверглась нападениям вандалов. Как сообщили в администрации города, также злоумышленники растаскивают лед, который используется при строительстве.

– Приезжие художники и рабочие трудятся в 40-градусный мороз, – сообщил главный архитектор города Владимир Иващенко. – Стараются сделать красивый городок для всех воркутинцев, но находятся те, кто эту работу, увы, не ценит. Например, в поселке Северном аналогичные фигуры до наступления Нового года приходится даже закрывать щитами. В центре города мы пока стараемся обходиться без этого.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» обратился к жителям города с призывом:

– Воркутинцы, давайте будем внимательны к таким ситуациям и еще раз поговорим со своими детьми – надо уважать труд рабочих и художников.

Мэр сообщил, что администрация была вынуждена принять меры: после заявления в право-охранительные органы выставлены усиленные наряды полиции, изучаются видеозаписи с камеры наблюдения, а на строительном объекте появятся предупреждающие объявления. Хулиганам будет предъявлено требование о возмещении причиненного ими ущерба.

Ирина СМИРНОВА