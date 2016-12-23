Скинулись на автомобили

Два фермерских хозяйства из Усть-Цилемского района приобрели автомобили для перевозки скота на убой.

В рамках государственной программы РК «Развитие экономики» на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства для приобретения оборудования в целях создания либо модернизации производства товаров было выделено 504,5 тысячи рублей из республиканского бюджета, 1256,8 тысячи рублей – из федерального бюджета, 793 тысячи рублей – из районного бюджета.

Из этих средств фермерам возместили половину их затрат на приобретение автомобилей для перевозки скота – 886,5 тысячи рублей. Предприниматели планируют осуществлять услугу по забою скота от населения, тем самым решив проблему реализации излишков мяса.

Марина Александрова