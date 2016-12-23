Первенство мира по бенди обрело символику

Декабрь 23, 2016   Общество, Спорт   Комментариев нет

Утвержден логотип первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров, которое пройдет в Сыктывкаре с 27 по 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Коми.

LOGOTIP-V-KRIVYH

Конкурсная комиссия рассмотрела 45 творческих работ. В результате жарких дебатов решили взять за основу наиболее простой и понятный вариант. Талисманом по решению конкурсной комиссии будет медведь. Презентация логотипа пройдет на церемонии открытия турнира.

Ярослав СЕВРУК

Фото минспорта РК

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