Дружинники получат удостоверения

В Ижемском районе зарегистрирована первая добровольная народная дружина – она официально включена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми. Свидетельство о регистрации вручили главе СП «Щельяюр» Маргарите Бабиковой на заседании комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации МР «Ижемский».

Как сообщили в администрации Ижемского района, в щельяюрской народной дружине состоят четыре человека: это два педагога образовательного учреждения, охранник предприятия и депутат сельского поселения. Главная задача организации – охрана общественного порядка: помощь правоохранительным органам в выявлении административных правонарушений и задержаниях, обеспечение охраны общественного порядка при проведении праздничных, культурно-спортивных, религиозных мероприятий с массовым участием граждан.

По информации начальника отдела МВД России по Ижемскому району Игоря Сапьяника, готовится к регистрации в региональном реестре еще одна народная дружина в СП «Краснобор», с начала следующего года дружинники получат соответствующее свидетельство. Активная работа по привлечению граждан к охране общественного порядка сегодня проводится в СП «Мохча» и СП «Сизябск». В ближайшее время будет решен вопрос с получением народными дружинниками удостоверений и отличительных знаков.

Светлана СОЛОВЬЕВА