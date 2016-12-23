Риски надо прогнозировать

Чтобы впредь не могли повторяться ситуации, подобные произошедшей на прошлой неделе коммунальной аварии в Усинском районе, паспорт готовности к отопительному сезону впредь будет выдаваться только по результатам неоднократных межведомственных тренировок на каждом из муниципальных объектов, подверженных угрозам технологической безопасности.

Такое заявление из уст главы Коми Сергея Гапликова прозвучало в ходе состоявшегося 22 декабря заседания правительства РК. Глава Коми поблагодарил работников экстренных и коммунальных служб, принимавших участие в ликвидации технологического инцидента и его последствий в Усинском районе, подчеркнув, что подобные нештатные ситуации нужно избегать, прогнозируя риски по их возникновению и моделируя возможные варианты реагирования еще на стадии подготовки к отопительному сезону.

В связи с этим заместителю председателя правительства – министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Константину Лазареву дано поручение включить такие мероприятия в список обязательных для получения коммунальными объектами паспортов готовности.

– Со следующего отопительного сезона паспорт готовности должен выдаваться только по результатам проведения многократных межведомственных тренировок на объектах. Обращаю на это особое внимание всех ответственных лиц, прежде всего руководителей муниципальных образований, – заявил глава региона.

В срок до 15 января 2017 года руководители городов и районов республики обязаны представить главе Коми согласованные планы по оперативному межведомственному взаимодействию коммунальных и экстренных служб при ликвидации технологических сбоев в работе объектов жизне-обеспечения.

Лина Перова