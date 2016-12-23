Думцы от Коми бьются за интересы региона

Благодаря лоббированию интересов нашей республики депутатами Госдумы РФ от Коми в регион поступят дополнительные средства из федеральной казны.

«Прибавка» в Дорожный фонд составит 1 миллиард рублей, притом что первоначально никаких поступлений не планировалось. Также удалось пробить дополнительное финансирование по программам «Доступная среда», обеспечение жильем детей-сирот, на поддержку сельских домов культуры, театров малых городов, строительство спортплощадок и благо-устройство дворовых территорий.

Об этом журналистам рассказала депутат нижней палаты российского парламента от Коми, председатель Комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова, которая сейчас в рамках своего рабочего визита в республику проводит встречи с избирателями и участвует в различных мероприятиях.

Депутат сообщила, что помимо вышеперечисленного еще 126 миллионов рублей республика получит на реализацию партийного проекта «Единой России» «Наш двор». Деньги направляются на благоустройство дворовых территорий административных центров субъектов РФ, поэтому они будут осваиваться в Сыктывкаре. Чтобы средства расходовались рачительно, партийцы предварительно обсудят с общественностью, на что в первую очередь следует обратить внимание. В целом по стране на этот партпроект будет направлено 20 миллиардов рублей.

Другой партийный проект «Единой России», в котором участвует Коми, – «Парки малых городов». Он предполагает обустройство и приведение в порядок мест массового отдыха граждан. Общий объем финансирования проекта – 3,3 миллиарда, из которых свою долю получит и наша республика.

По просьбе журналистов Ольга Савастьянова рассказала, как работается думцам шестого созыва. По ее словам, нынешняя Дума качественно отличается от прежней и по представительству (оно значительно расширено за счет одномандатников), и по качеству работы. Как известно, сейчас уже невозможно голосовать на заседаниях за отсутствующих коллег по фракции, а за прогулы думцы наказываются рублем, теряют в зарплате. Недавно были приняты очередные изменения в регламент, согласно которым рабочий график депутатов станет напряженнее.

С января 2017 года каждую среду заседания будут длиться не до 18, а до 20 часов. Это вызвало протест представительниц фракции КПРФ, заявивших, что они не смогут успевать готовить ужин домочадцам и их мужья будут оставаться голодными. Но, как отметила Ольга Савастьянова, человек, который пришел работать в Госдуму, должен понимать, что придется отдавать этой работе все свои силы и время. А иначе просто лучше проститься с мандатом.

Удлинение рабочего дня депутатов связано с тем, что накопилось большое количество законов, работа над которыми до сих пор не завершена. Надо отнестись с уважением к своим избирателям, инициировавшим эти законы, и довести дело до конца, считает Ольга Савастьянова.

Очень напряженно шла работа над бюджетом, и что особенно важно, все ключевые решения по главному финансовому документу страны принимались методом консенсуса. По словам депутата, благодаря активному диалогу в бюджет внесено изменений почти на один триллион рублей.

В ходе подготовки бюджета сенаторы и думцы от Коми плотно работали с главой республики, чтобы максимально отстоять интересы региона.

Корреспондент «Республики» поинтересовалась, правда ли, что председатель думского комитета по регламенту предложила новый вид поощрения – «благодарность депутата», и если да, кому он будет предназначаться, за что и зачем?

Ольга Савастьянова объяснила, что сейчас предусмотрены такие виды поощрения, как почетная грамота Госдумы РФ, почетный знак и благодарность председателя Думы, и на все это есть квоты, поскольку награжденным полагаются определенные льготы. В то же время депутатам в регионах, которые они представляют, в законотворческом процессе помогают неравнодушные граждане. И наиболее активных из них можно было бы награждать благодарственным письмом депутата.

Галина Владис

Фото Андрея Портнягина