Работа по привлечению инвестиций дает позитивный результат

В числе потенциальных экономических партнеров региона – страны Ближнего Востока

Потенциальными инвесторами, проявившими заинтересованность в налаживании с Коми взаимовыгодных торгово-экономических связей, могут стать страны Ближнего Востока. Об этом в минувший четверг в ходе заседания правительства РК сообщил глава Коми Сергей Гапликов, проинформировавший кабинет министров и руководителей муниципалитетов о работе, которая ведется руководством республики по привлечению инвестиций в регион.

Как пояснил глава РК, в Москве, в резиденции председателя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, по инициативе заместителя председателя правительства РК – специального представителя Республики Коми Джамала-Лейлы Яндиева состоялась встреча с руководителями и представителями дипломатических миссий, в ходе которой обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Сергей Гапликов представил гостям встречи инвестиционный и экономический потенциал нашей республики. В частности, глава РК предложил принять участие в реализации проектов в лесной отрасли; горнорудной и нефтегазовой промышленности – разработке месторождений коксующегося угля, добыче и переработке природного газа и конденсата, освоении ижемского месторождения россыпного титана; организации на территории республики высокотехнологичных производств. Выгодные условия могут быть предложены инвесторам для создания на территории региона совместных предприятий в области туризма, образования, медицины и фармацевтики.

По итогам встречи Чрезвычайный и Полномочный посол Ливанской Республики в Москве Шауки Бу Нассар выразил заинтересованность в сотрудничестве. В ближайшее время представители Ливана посетят республику с целью дальнейшего развития экономических отношений.

Председатель духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил главу Коми за визит и высказал уверенность в том, что встреча послужит хорошей основой для дальнейшего сотрудничества, а также предложил в начале 2017 года провести ряд двусторонних встреч с послами стран Персидского залива и других государств.

На заседании правительства Коми Сергей Гапликов счел необходимым пояснить, почему именно в этих странах ведется так называемая «разведка боем» инвестиционных возможностей для нашей республики.

– Откуда придут инвестиции – это исключительно результат нашей с вами работы. Требуется достаточно большой объем средств, и мы вынуждены акцентировать внимание прежде всего на денежные и нефтяные государства. Умелое взаимодействие с инвестиционными фондами даст нам возможность получить соответствующие ресурсы и преимущества и позволит создавать новые производственные комплексы. Для нас это крайне важно в условиях нестабильной экономической ситуации и продолжительного действия санкций.

Как отметил Сергей Гапликов, важно наладить с восточными государствами торговые отношения без посредничества европейских компаний, которые закупают продукцию, производимую в республике, и перепродают ее со своей наценкой. В итоге предприятия Коми упускают потенциальную дополнительную прибыль, а бюджет региона – соответствующие налоговые отчисления.

Нельзя забывать и о привлечении в экономику региона федеральных средств.

– Вы, наверное, заметили, что мне приходится длительное время работать в Москве. Это не потому, что мне нечем заняться в регионе, а исключительно только потому, что мое личное участие в разных рабочих группах, комиссиях, переговорном процессе на уровне федеральных органов власти – в Госдуме, комитетах Совета Федерации – приводит к определенным результатам и позволяет получить республике средства, на которые мы прежде не рассчитывали. Личное присутствие губернатора на переговорных площадках дает позитивный результат на принятие решений на федеральном уровне в пользу регионов, – подчеркнул глава Коми.

Кроме того, как сообщил Сергей Гапликов, в соответствии с распоряжением президента РФ о повышении квалификации высших должностных лиц субъектов РФ в течение трех недель он прошел обучение на базе военной академии Генштаба.

Галина Владис

Фото rkomi.ru