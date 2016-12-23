Василия Смалия вновь посадили в кресло лидера партии власти

Сегодня, 23 декабря, в Сыктывкаре проходит XXVIII Конференция Коми Регионального отделения партии «Единая Россия». Одним из ключевых вопросов был вопрос об избрании Секретаря Коми Регионального отделения партии «Единая Россия». На этот пост было выдвинуто две кандидатуры: Василий Смалий и Евгений Шумейко, ранее работавшим мэром Воркуты.

По итогам тайного голосования большинство делегатов проголосовало за действующего лидера регионального отделения, депутата Государственного Совета Коми Василия Смалия, за него отдано 53 голоса. За Евгения ШУмейко отдали свой голос 12 делегатов. Один бюллетень признан недействительным.

Напомним, что 21 октября Президиум Генерального совета партии “Единая Россия” принял решение о проведении внеочередных конференция и собраний в региональных, местных и первичных отделения “Единой России”. В Коми отчетно-выборные собрания прошли в 613 первичных отделениях, в 148 “первичках” избраны новые лидеры. Произошла смена секретарей в пяти местных отделениях: Сыктывкарском, Усинском, Сыктывдинском, Корткеросском и Койгородском.