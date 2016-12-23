Елка для умных и талантливых

Новогодний утренник главы РК собрал лучших школьников республики

В минувший четверг в Сыктывкаре состоялась традиционная елка главы Коми для одаренных детей от семи до двенадцати лет. Порядка двухсот пятидесяти школьников из всех муниципальных образований республики собрались на праздник в академическом театре драмы имени Виктора Савина.

На новогоднее представление пригласили отличников, победителей муниципальных и республиканских конкурсов, спортивных соревнований, школьных предметных олимпиад, активных участников общественных движений.

В фойе театра дети могли поучаствовать в разнообразных конкурсах, украсить лицо аквагримом, встретиться со знакомыми сказочными персонажами, увидеть шоу мыльных пузырей. Затем Фея Сказок и забавный парнишка по имени Сюрприз начали праздничную программу. Вскоре появились Дед Мороз и Снегурочка. Под их руководством дети хором кричали: «Елочка, зажгись!», и символ праздника заблистал разноцветными огнями гирлянд. После утренника и хоровода вокруг елки детям показали новогоднюю музыкальную премьеру «Щелкунчик». Спектакль поставил режиссер Борис Лагода. Он же является автором пьесы по мотивам сказки Гофмана.

– Мы приехали из Айкино, – рассказала «Республике» сопровождающая группу школьниц сотрудник усть-вымской Общественной приемной главы РК Анна Семукова. – На елку из района пригласили тринадцать человек. Восемь ребят ехали на отдельном автобусе, а я и пятеро шестиклассниц – на обычном рейсовом. Все девочки – отличницы и активистки. Они переживали, что мероприятие могут отменить из-за карантина. Но праздник состоялся, и дети в восторге.

От правительства региона ребят с наступающим Новым годом поздравила заместитель председателя правительства, министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова. Она напомнила, что, несмотря на отсутствие главы, этот праздник – его инициатива.

– В канун Нового года я хочу поблагодарить тех, благодаря кому наша республика будет самой талантливой, доброй и теплой, – обратилась она со сцены к ребятам. – Спасибо вам за ваши достижения. Особые приглашения получают только те дети, которые хорошо учатся и проявляют свои способности. Руководство региона в лице Сергея Гапликова уверено, что Коми останется самой талантливой, северной, но в то же время доброй и дружелюбной республикой.

Наталья Михальченкова пожелала, чтобы в новом году ребятам хватило творческих сил и удачи и обязательно сбылись их самые заветные желания.

Артур АРТЕЕВ

Фото Виктора Бобыря, БНК