Михаил Дронов: «Студенческие отряды воспитывают созидателей»

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Живая речь» член совета ветеранов при центральном штабе Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», руководитель Коми регионального частного учреждения социального развития «Созидание» Михаил Дронов рассуждает о том, что мешает развитию стройотрядовского движения.

«Только что в Ухте на базе Ухтинского государственного технического университета прошел слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 49-го трудового семестра. Перевернута очередная страница славной истории движения СО и открыта следующая страница: в наступающем году студотрядовскому (для нас, ветеранов, привычней сказать – стройотрядовскому) движению в республике исполняется 50 лет.

К юбилею, тем более такому солидному, надо хорошо подготовиться, и такую подготовку мы начали задолго до сегодняшнего дня. На предыдущем слете, посвященном окончанию 48-го трудового семестра, была принята резолюция – обращение стройотрядовского сообщества ко всем уровням власти обратить внимание на проблемы, разрешить которые самостоятельно движение не в силах. Но прошел год – а резолюция не выполнена. Почти 80 процентов вопросов остались без ответа или получили лишь формальный отклик.

Никакого внимания и отдачи не заметно, а ведь это движение сделало для республики очень много. В Коми нет ни одного крупного объекта, который построен без участия студентов. С нуля возведены города Вуктыл и Усинск, построены газопровод «Сияние Севера», вторая ветка железной дороги Воркута – Москва, железная дорога Троицко-Печорск – Сосногорск, Жешартский фанерный комбинат, Сыктывкарская птицефабрика, ЛПК, Печорская ГРЭС, взлетно-посадочные полосы в Усинске, Усть-Цильме, Кослане, Ижме. В Ижме это та самая полоса, на которую шесть лет назад села аварийная «тушка». Все это было сделано руками бойцов студенческих отрядов. И сейчас не помнить об этом и не придавать значения движению, которое, между прочим, возродилось само, фактически без всякого участия власти, это, конечно, неправильно.

Тем более что президент страны дает ясные посылы, что это движение нужно. Не случайно в соответствии с его указом 17 февраля прошлого года мы впервые отмечали государственный праздник – День российских студенческих отрядов.

Невозможно переоценить, каким уникальным конгломератом трудового, патриотического, нравственного воспитания являются студенческие отряды. Я считаю, что это одно из тех немногих движений, где каждый без громких лозунгов вносит свой конкретный вклад в экономику нашей родины. Выбираться из экономического кризиса без участия студотрядов не получится. Только представьте себе – в течение летнего периода трудится 240 тысяч студентов. А могло бы еще больше.

Да, сегодня иная структура экономики. Если раньше весь строительный комплекс был государственным, то сейчас он практически повсеместно частный. Но государство может применять инструменты экономического стимулирования. Допустим, можно законодательно утвердить, что в госзакупках при прочих равных условиях приоритет получает та организация, которая привлекает на работу студенческие отряды. Сейчас для таких предприятий введены преференции по взносам в Пенсионный фонд, но многих, видимо, останавливает необходимость создавать для студентов условия, а бизнесу проще взять гастарбайтеров, для которых достаточно голых матрасов и черных зарплат.

Поэтому очень многое зависит от позиции официальной власти: если она будет поддерживать организации, которые берут на работу студентов, тогда и студенческое движение станет развиваться.

Не будем забывать и о том, что президент уже неоднократно говорил о более широком привлечении в экономику некоммерческого сектора, а студенческий отряд в соответствии с законом и есть некоммерческая организация.

Нужно организовывать всероссийские ударные стройки. Раньше в нашей республике было порядка семи ударных строек всесоюзного масштаба. Почему бы в наше время не сделать хотя бы одну всероссийскую площадку, учитывая, какие масштабные проекты реализуются на территории Коми?

И уж, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наш Госсовет принял закон о поддержке студенческих отрядов в той выхолощенной редакции, до которой его довели. Товарищи депутаты, не забывайте, вы собираетесь поддержать свое будущее.

К 50-летию студенческих отрядов было бы правильным установить памятный знак, и об этом было особо сказано в резолюции. Такое поручение давалось республиканскому министерству образования, но оно отделалось отписками: «Дорогое «Созидание», участвуйте в конкурсах, выигрывайте и стройте». Но в «Созидании» в отличие от минобраза нет ни одного штатного сотрудника. После моего обращения к главе республики министерство дало более расширенный ответ, но суть осталась прежней: кто выступил с инициативой, пусть ее и реализует.

На этой неделе, 21 декабря, мы отметили еще две даты – исполнилось три года Музею студенческих отрядов и два года Молодежному патриотическому центру, созданному на базе музея.

Хочу подчеркнуть: наш музей (он расположен по адресу: Сыктывкар, улица Горького, дом 13а) – первый такого рода в России и создан исключительно на энтузиазме. Хотя я неоднократно приглашал сюда представителей власти, единственный из руководителей, кто посетил нашу экспозицию, это бывший мэр Сыктывкара Андрей Николаевич Самоделкин, который в свое время прошел школу студенческих отрядов. Мы выиграли грант администрации столицы и на эти деньги создали виртуальный музей и локальную информационную систему «электронный киоск». Фактически это один из редких примеров государственной поддержки.

Так или иначе, но подготовка к большому полувековому юбилею движения студенческих отрядов продолжается. Мы планируем провести большое мероприятие 17 февраля, в День российских студенческих отрядов. С 15 сентября по 27 октября совместно с Центром культурных инициатив «Югöр» организуем выставку, которая торжественно закроется как раз накануне 99-летия комсомола.

И, конечно, богаче и интереснее станет музейная экспозиция. У нас появились дополнительные материалы и копия Знамени Победы к экспозиции, посвященной «Бессмертному полку» студенческих отрядов. А еще хочется сделать инсталляцию: возле старой палатки, которую музею подарили ветераны, установить фигуры юноши и девушки в строй-отрядовских куртках, в руках у парня – гитара. Надеюсь, что это поможет нашим посетителям по-настоящему погрузиться в историю».