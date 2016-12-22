Задержек с выплатой не будет

Региональное отделение Пенсионного фонда России опровергло слухи о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5000 рублей с задержкой.

В ряде СМИ прошла информация, основанная на этих слухах, но в Пенсионном фонде заявили, что она не соответствует действительности. Согласно федеральному закону единовременная выплата должна быть осуществлена в январе 2017 года. Пенсионный фонд произведет выплату в установленный законом срок в полном объеме без задержек.

Так как это отдельная выплата, то она осуществляется без привязки к дате выплаты пенсии и будет доставлена всем пенсионерам в срок с 13 по 28 января 2017 года.

Галина ГАЕВА