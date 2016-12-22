220 миллионов на первоочередные расходы

Декабрь 22, 2016   Общество, Экономика   Комментариев нет

Республика Коми до конца года дополнительно получит из федерального бюджета свыше 220 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года №2715-р подписал глава кабинета министров  России Дмитрий Медведев.

Средства, выделенные   Коми, будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета в 2016 году, для использования на первоочередные расходы бюджета, в том числе на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Пресс-служба главы и правительства РК

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