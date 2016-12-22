220 миллионов на первоочередные расходы

Республика Коми до конца года дополнительно получит из федерального бюджета свыше 220 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года №2715-р подписал глава кабинета министров России Дмитрий Медведев.

Средства, выделенные Коми, будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета в 2016 году, для использования на первоочередные расходы бюджета, в том числе на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Пресс-служба главы и правительства РК