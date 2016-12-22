Александр Бречалов отобедал у Федора Овчинникова

Вчера в Сыктывкаре с неофициальным визитом побывал секретарь Общественной палаты России, сопредседатель Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. В столицу Коми общественник прилетал по личному приглашению своего давнего знакомого Федора Овчинникова, владельца бренда «Додо-пицца». Александр Бречалов пообщался с журналистами, а затем провел «легкую» встречу с членами Общественной палаты республики.

– Федора Овчинникова я знаю еще с тех пор, когда он не занимался едой, а был занят книжным бизнесом (до того как предприниматель придумал и основал империю «Додо-пицца», он владел книжным магазином «Сила ума»). Федор – какое-то уникальное явление в сегменте предпринимательства, – пояснил Александр Бречалов.

Лидер Общественной палаты страны отметил роль Игоря Шпектора в активной работе, назвав бывшего мэра Воркуты одним из самых ярких представителей гражданского общества в структуре палаты. Еще одного активного общественника из Коми – Павла Поташова – Александр Бречалов назвал своим «хорошим товарищем».

– На мое имя в этом году поступило около 30 тысяч обращений от россиян, из этого количества лишь 149 обращений из Республики Коми, это самый низкий показатель активности жителей в России, – сообщил Бречалов.

По словам главного общественника страны, он не предупреждал местное отделение ОНФ и власти Коми о своем приезде, а решил первым делом выслушать информацию от журналистов негосударственных СМИ, поскольку его всегда интересует иная позиция.

Игорь Петров

Фото Антона ПАРХАЧЕВА, «Комиинформ»