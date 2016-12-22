«Единая Россия» в Коми провела ротацию кадров

По итогам 613 собраний в первичных отделениях регионального отделения политической партии «Единая Россия», на которых избирались секретари и ревизоры, в 148 отделениях появились новые лидеры. Кроме этого, произошло обновление составов двадцати местных политических советов. Впрочем, в 15 местных отделениях «Единой России» секретари сохранили свой пост.

Как сообщает пресс-служба КРО партии, подобные мероприятия проходят по всей стране с целью подвести итоги большого избирательного пятилетнего цикла и наметить планы на будущее. В республике на четверть произошло обновление в первичных и местных отделениях партии. Новые секретари местных отделений избраны в Сыктывкаре (Александр Калинин), Усинске (Станислав Хахалкин), Сыктывдинском (Людмила Огнева), Корткеросском (Елена Арихина) и Койгородском (Лариса Ушакова) районах.

В 15 местных отделениях «Единой России» секретари сохранили свой пост: В Воркуте – Руслан Магомедов, в Ухте – Игорь Завальнев, в Вуктыле – Валентина Терехова, в Инте – Ирина Артеева, в Печоре – Владимир Анищик, в Сосногорске – Александр Сибецкий, в Прилузском районе – Сергей Елдин, в Ижемском районе – Игорь Истомин, в Княжпогостском районе – Ирина Панченко, в Сысольском районе – Роман Носков, в Троицко-Печорском районе – Алексей Целищев, в Усть-Вымском районе – Андрей Мельник, в Удорском районе – Николай Жилин, в Усть-Куломском районе – Иван Попов, в Усть-Цилемском районе – Николай Канев.

Секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Смалий отметил, партия должна быть максимально готова к новым вызовам, поэтому она перестраивается и ставит перед собой новые цели:

– Сегодня идет обновление партийных рядов. В «Единую Россию» приходит молодежь, у которой свое видение по улучшению работы партии на местах. В связи с новыми задачами мы меняем сам подход к работе. 23 декабря состоится региональная конференция. На ней мы обсудим итоги за отчетный период. Дадим новый импульс нашим партийным проектам, которые зарекомендовали себя как на местном, так и на региональном уровне. Конференция станет новым витком развития «Единой России» в Коми.

Игорь ПЕТРОВ