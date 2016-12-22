«Прописка» Золотого Гонга – регионы России

9 декабря в Красном зале московского «Президент-отеля» состоялась церемония Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2016. Организатором этого конкурса традиционно выступает Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при партнерстве «Межрегионального агентства подписки» (МАП) и информационной поддержке 27 изданий регионов России. В 2016 году конкурсу исполнилось 22 года. Много это или мало?

Впервые он был организован в 1994 году и назывался «Гонг масс-медиа». Конкурс создавался как аналог телевизионного конкурсу «ТЭФИ», и рассматривался как смотр достижений отечественной журналистики. Это было время, когда вышедшие из «комсомольской тусовки»постсоветские журналисты мечтали о свободе слова и были уверены, что смогут стать медиамагнатами…Но этим мечтам не всегда суждено было сбыться.Плохо одно: когда коммерческие интересы начинали превалировать над творческими. Но в российской провинции понятие журналистского профессионализма все еще остается истинной ценностью.Что сказывается на читательских предпочтениях.

В России до 65% тиражей подписных изданий приходится сегодня на региональную прессу. Но порой трудно разделить издания на федеральные и региональные. Многие из успешных федеральных проектов, газеты и журналы которых распространяются по всей России, «прописаны» в провинции. Например,о ставшем победителем конкурса «Золотой Гонг»-2010 Вячеславе Белоусове можно сказать: живет в Северодвинске, газеты – а их более 20-ти выпускает в Архангельской области, а распространяется по всей России. Ставшие лауреатами конкурса «Золотой Гонг»-2016 издательские дома «Арбуз», «Газетный мир» и «Юнилайн» выросли из небольших издательских проектов в Нижнем Новгороде и Смоленске.

Как добиться победы в конкурсе «Золотой гонг»? Главный редактор краснодарской газеты «Вольная Кубань» Виктор Ламейкинстал лауреатомконкурса в номинации «Редактор года» и в номинации«Традиции российской вольницы». Критериями оценки в обеих номинациях стали активная жизненная позиция и творческая самобытность известного кубанского журналиста. Эту высокую оценку Виктору Ламейкину дал бессменный председатель жюри конкурса, легенда российской журналистики Ясен Засурский.

Илья Стулов (интернет-издание «Общественный контроль») из калиниградского города Балтийска стал лауреатом конкурса за публикации в разоблачении коррупции среди местных чиновников. Тема коррупции становится сегодня непопулярной среди российских журналистов из-за высокого уровня административного давления на прессу. Но «антикоррупционного» лауреата «Золотого Гонга» это не испугало.

Генеральный директор астраханского издательского дома «Каспий» Алексей Нечаев стал лауреатом в номинации «Интернет-издание года». А белгородский журнал «Большая переменка», редактируемый Еленой Талалаевой, был признан жюри конкурса «Лучшим специализированным изданием для детей и юношества». Лауреат конкурса Галина Федосеева накануне торжественной церемонии вернулась из командировки в Минск с заседания «нормандской четверки» в составе пула Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, куда в 2016 году включаются члены АРС-ПРЕСС. Председатель Совета депутатов города Катав-Ивановск Челябинской областиГ.Федосеева стала победителем в номинации «За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ».

Молодой журналист шахтинской газеты «К Вашим Услугам» ИД Перегудова Элизабет Агбелян победила в номинации «Дебют года».

В рамках конкурса «Золотой Гонг»-2016 было награждено 55 лауреатов. 23 из них – дипломами второй степени. 20 лауреатов стали победителями в спецноминациях. 12 победителей получили награды в спецноминациях «Межрегионального агентства подписки» (МАП) – многолетнего партнера конкурса «Золотой Гонг».

Одним из лауреатов, награжденных МАП, стал Владимир Павловский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий». Его номинация«За мужество и стойкость в издательском бизнесе» с полным правом может быть отнесена ко всем участникам современной отрасли печатной прессы.

Конкурс «Золотой Гонг» проводится для журналистов и редакционных коллективов региональных и федеральных СМИ России.Равные шансы победить в конкурсе есть как у опытных, так и у начинающих журналистов. Например, лауреатом, награжденным «Межрегиональным агентством подписки», стал один из самых опытных менеджеров рынка распространения прессы Лариса Бортник, директор по распространению ФГКУ «Российская газета» (номинация «За высокие профессиональные качества, разработку и внедрение эффективной стратегии распространения изданий «Российской газеты» и журнала «Родина», постоянное совершенствование методов проведения подписных кампаний»).

Конкурс «Золотой Гонг» – площадка, где сглаживаются противоречия между бизнесом и творчеством. На протяжении последних девяти лет партнером конкурса является «Межрегиональное агентство подписки».У АРС-ПРЕСС и МАП помимо конкурса «Золотой Гонг» есть и другие социально значимые проекты. Среди них – организация благотворительной подписки для сельских библиотек и студентов факультетов журналистики, конкурс почтальонов и операторов почтовых отделений «Человек подписки».

Среди других партнеров конкурса –Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, дипломатические представительства в России Республики Беларусь, Греческой Республики, Государства Израиль и Финляндии, ответственные сотрудники Департамента информации и печати МИД РФ.