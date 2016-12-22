В Коми прошел первый форум «Пульс Севера»

Декабрь 22, 2016   Общество   Комментариев нет

Более 60 представителей активной молодежи со всего Баренцева региона  собрал первый международный молодежный форум «Nordic Pulse» («Пульс Севера»). Форум прошел 14-18 декабря на базе Финно-угорского этнопарка.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, основной темой мероприятия был здоровый образ жизни. Участники посещали лекции и тренинги от сертифицированных тренеров и лекторов, участвовали в экскурсиях, семинарах, спортивных развлечениях.

Каждый день форума начинался с утренней йоги от шведского тренера Малин Винберг. Помимо спортивных занятий участники форума ежедневно посещали лекции финских и норвежских специалистов.

Как отметили организаторы, форум позволил участникам найти друзей со всего Баренцева региона, поделиться своими идеями, получить массу знаний о здоровом образе жизни и просто хорошо провести время. Следующий форум пройдет в 2017 году в Швеции.

Ярослав СЕВРУК

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