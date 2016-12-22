В Коми прошел первый форум «Пульс Севера»

Более 60 представителей активной молодежи со всего Баренцева региона собрал первый международный молодежный форум «Nordic Pulse» («Пульс Севера»). Форум прошел 14-18 декабря на базе Финно-угорского этнопарка.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, основной темой мероприятия был здоровый образ жизни. Участники посещали лекции и тренинги от сертифицированных тренеров и лекторов, участвовали в экскурсиях, семинарах, спортивных развлечениях.

Каждый день форума начинался с утренней йоги от шведского тренера Малин Винберг. Помимо спортивных занятий участники форума ежедневно посещали лекции финских и норвежских специалистов.

Как отметили организаторы, форум позволил участникам найти друзей со всего Баренцева региона, поделиться своими идеями, получить массу знаний о здоровом образе жизни и просто хорошо провести время. Следующий форум пройдет в 2017 году в Швеции.

Ярослав СЕВРУК