Владимир Косов: «Затягиваем строительство – теряем жизни людей»

В рубрике «Живая речь» вице-спикер парламента Коми, онколог, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Косов поделился своими мыслями по поводу необходимости строительства корпуса онкодиспансера в Сыктывкаре.

«Главная тема, в которой мои коллеги-депутаты Госсовета Коми разбирались в течение ноября-декабря в ходе бюджетных слушаний и принятия главного финансового документа республики, – на что в первую очередь тратить государственные средства, а что может подождать. И вот бюджет на 2017 год сверстан и принят, но средств на строительство одного очень важного объекта в его расходных строках пока так и не предусмотрено.

Как, может быть, многие уже догадались, речь идет о достройке здания онкологического диспансера. Напомню, на заседании согласительной комиссии по бюджету спор зашел о приоритетах в расходах. Я возмутился, почему средства на проектно-сметную документацию нового здания театра оперы и балета в бюджете на следующий год предусмотрены, а на строительство корпуса онкодиспансера, проект которого давным-давно готов, нет?

История с этой стройкой тянется много лет, и нынешний проект по счету уже третий или четвертый. Когда онкодиспансер перенесли в поселок Краснозатонский, предполагалось, что быстро достроят радиологический корпус в районе Больничного городка. Планировалось, что здесь разместятся и оборудование, и помещения для лечения больных, и поликлиника. Но получилось так, что основная сумма средств была вложена, а построили только половину здания. Если можно так выразиться, «разрезали» здание пополам – возвели часть, предназначенную для оборудования, а поликлинику оставили на потом. Обещали, что достроят в следующем году, но прошло уже пять лет, и никаких сдвигов нет. Люди проходят лечение в действующем корпусе, по утрам на прием в его узких коридорах выстраиваются большие очереди.

Новое здание должно разгрузить радиологическое отделение. А одноэтажка, где сейчас лежат больные, очень удобна для поликлиники, там широкие коридоры и масса места, можно даже и дневной стационар разместить. И все это находится в центре Сыктывкара, а не за городом.

Кто-то возразит, мол, ждали долго, так почему бы не потерпеть еще? Но чем больше времени проходит, тем дороже становится строительство. Когда проект начинался, стоимость строительства была всего 250 миллионов рублей, а сейчас требуется в два раза больше – уже 500 миллионов. И ведь все условия выполнены, сделан проект, проведена экспертиза, выделены участки.

Но самый главный резон даже не в этом. Объясняю как врач. Количество онкологических заболеваний растет, поэтому новые площади необходимы, чтобы больные могли своевременно обращаться и получать помощь на ранних стадиях заболевания. Тогда стоимость лечения больного обойдется в десятки раз меньше, а эффект будет в десятки раз большим. Иначе мы будем просто продолжать вкладывать деньги в лечение и поддержку тех, у кого уже запущенные формы онкологии, хотя могли бы выявлять раньше и лечить успешнее. Конечно, есть масса онкологических заболеваний, которые можно проворонить, даже если пациент обращается к врачу дважды-трижды в год. Но если мы снизим смертность от онкологии хотя бы на 20 процентов благодаря своевременному выявлению болезни, это уже хорошо.

Со мною согласны все – и депутаты, и правительство, но средств в бюджете на достройку найти не могут. Единственный расчет на то, что правительство республики заключит соглашение с Газпромом, тогда, возможно, найдутся деньги. Сейчас такая работа ведется».