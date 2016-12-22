Новогодний хоровод символов Коми

Главной идеей новогоднего городка на Стефановской площади Сыктывкара станет продолжение празднования 95-летия Республики Коми, а центральным новогодним объектом столицы республики – каток на Стефановской площади, оформленный в виде коми промыслового календаря, сообщили в столичной мэрии.

– По одну сторону от елки будут установлены символы городов Республики Коми: «Монумент трудовой славы» – символ Сыктывкара, копия памятника Владимиру Русанову – символ Печоры, памятник «Комар-нефтяник» – символ Усинска, «Водонапорная башня» – символ Инты; «Воркута 67 параллель» – символ Воркуты и памятник «Глухарь» – символ Сосногорска. В дальнейшем мы планируем перенести эти памятники в определенное место для создания парка «Республика в миниатюре» к 100-летию Республики Коми». С другой стороны главной елки будет установлена ледяная композиция «Маньпупунер», состоящая из семи скульптур, – рассказал начальник управления культуры столичной мэрии Олег Елфимов.

Открытие главной елки столицы на Стефановской площади и конкурс аниматоров пройдет 23 декабря в 10.30.

Лина Перова

Фото Ярослава Севрука