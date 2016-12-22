Праздник под присмотром

О безопасности детей и взрослых в новогодние каникулы шла речь на прямой линии, состоявшейся во вторник в Общественной приемной главы РК. Большая часть вопросов все-таки была посвящена тому, как уберечь от беды несовершеннолетних.

Одна из дозвонившихся по телефону прямой линии задала актуальный для многих родителей вопрос: дочь пятнадцати лет собирается встретить Новый год с друзьями на центральной площади – может ли это привести к неприятным последствиям с учетом того, что для подростков в Коми введен так называемый комендантский час?

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по РК Евгения Дуркина пояснила, что в соответствии с республиканским законом несовершеннолетние не могут находиться на улице после 22 часов без законного представителя, каковым является родитель или опекун. При этом ограничиться присутствием одного взрослого не получится: под присмотром должен быть каждый подросток, то есть компанию несовершеннолетних должна сопровождать компания их законных представителей. Никаких изменений в новогоднюю ночь не планируется, комендантский час для подростков будет действовать.

Большая часть вопросов, прозвучавших в ходе прямой линии, касалась качества, правил продажи и использования пиротехнических изделий. В частности, жители Усть-Куломского и Сыктывдинского районов сообщили о том, что подростки покупают в магазинах пиротехнику, потом балуются с хлопушками и петардами, пугая прохожих. Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Коми Константин Сухарев заверил, что продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена. Если такие факты имеют место, надо только сообщить о магазине, в котором нарушается запрет, по телефону доверия МЧС 8(8212)29-99-99, и в отношении нарушителя будут приняты меры. Но, по мнению Константина Сухарева, нередко пиротехнику детям покупают взрослые – знакомые или даже родители, не задумываясь о том, к каким плачевным последствиям это может привести.

Сыктывкарку Елену волновала проблема запуска пиротехники в жилых районах города. По словам жительницы столицы Коми, «шальные» соседи так буйно празднуют Новый год, что однажды запущенные ими петарды даже врезались в стену дома. Константин Сухарев предложил для обеспечения собственной безопасности держаться от таких людей подальше и незамедлительно сообщать об их «огненных потехах» в полицию или МЧС. Сотрудники этих структур дежурят круглосуточно и призовут буйных граждан к порядку. Константин Сухарев напомнил, что для любителей фейерверков в муниципалитетах выделены специальные площадки, где можно запускать пиротехнику без опасности причинить ущерб окружающим.

Людмила ВЛАСОВА