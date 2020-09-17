В интересах леса

Журналистам показали и рассказали, как сохраняется и восстанавливается «зеленое богатство» Коми края

Как идет лесозаготовка на делянке в Сыктывдинском районе, чем лес, высаженный человеком, отличается от того, что вырос на вырубке самостоятельно, какие средства применяют при тушении лесных пожаров в республике, рассказали и показали журналистам сотрудники лесничеств и лесопожарного центра в ходе пресс-тура, организованного накануне Дня работников леса министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

Накануне представителей СМИ строго предупредили: в поездку обязательно взять с собой резиновые сапоги. Без такой обувки в тайге действительно делать нечего – по лесным дорогам, ведущим к делянкам, не всякий внедорожник проехать может, так что нужно маршировать через обильно смоченную осенними дождями грязь. Но если для журналистов это редкий экстрим, то для лесников – повседневная работа, они должны регулярно проверять, что происходит на том или ином участке, блюдя интересы леса.

В 127-й квартал Ыбского участкового лесничества грибники, похоже, не заглядывают, переспевшие грузди здесь уже вымахали размером с тарелку, стоят никем не востребованные. А на соседнем участке работает харвестер – лесозаготовительный комбайн, споро валящий лес, очищающий его от сучьев и пилящий на бревна нужной длины. Участок очищают под разработку карьера для добычи песка.

– Площадь делянки 22 гектара, объем заготовки 4,4 тысячи кубометров. До 6 ноября здесь должна быть проведена сплошная рубка, – рассказывает главный лесничий Сыктывдинского лесничества, в которое входит Ыбское, Андрей Кем. –Лес здесь смешанный – ель, сосна, осина, возраст где-то 140 лет, уже перестойный. В данный момент мы здесь контролируем правильность проведения сплошных рубок, в последующем будем контролировать разработку карьера, а когда он будет полностью выработан – лесовосстановительные мероприятия.

Рубку нужно контролировать, потому что, например, арендатор может выйти нарочно или случайно за границы отведенного участка. Может бросить древесину на месте валки. Кстати, лесникам часто приходится слышать укоры, что, мол, не следят за тем, что лесозаготовители оставляют на делянке мусор – сучья, пеньки, так называемые порубочные остатки. Но это как раз не нарушение, это не мусор, а удобрение для почвы, не пройдет и пары лет, как большая часть всего этого сгниет, давая пищу растительности.

Как рассказал начальник управления лесного хозяйства минприроды Коми Николай Зыков, предприятие, которое сейчас ведет рубку, а потом будет разрабатывать карьер, должно выполнить обязательства по компенсационному лесовосстановлению. В другом месте на такой же площади в 22 гектара – высадить лес вместо ранее вырубленного, сгоревшего или погибшего. А потом, когда карьер исчерпает себя, сделать его рекультивацию, провести специальные работы, чтобы не допустить коррозии почвы, завезти грунт, создать плодородный слой, там, где это необходимо, высадить сеянцы сосны или ели. И лет через 60-80 лет то, что здесь когда-то был карьер, уже и не определишь.

Кроме лесопосадок, лес будет восстанавливаться и естественным путем, для этого при рубке нужно оставлять участки с определенным количеством молодого и сильного подроста, деревьев, которые станут родителями будущих сосен и елей. Этот момент нередко вызывает замечания проверяющих.

– Очень частое нарушение – неправильно подсчитан жизнеспособный подрост, – пояснил Николай Зыков. – Не все специалисты могут правильно разобраться, можно ли отнести оставленный подрост к жизнеспособному. Например, оставляют ель, у которой боковые побеги гораздо больше ежегодного прироста вершинной части. Вот в таких случаях, когда подроста недостаточно, приходится проводить комбинированное или искусственное лесовосстановление.

Впрочем, естественное зарастание вырубки хвойными может не задаться и по другой причине. Можно наблюдать парадоксальную ситуацию, когда одна часть вырубки успешно прорастает молодыми елочками и сосенками, а другая – пустырь с иван-чаем. Подобная ситуация сложилась, например, в Пажгинском участковом лесничестве. Для естественного лесовосстановления здесь оставили солидных размеров нетронутую заготовками полосу. В итоге – слева от нее лес рос очень мало, а справа на свет очень скоро выглянули молодые хвойные деревца. Секрет в местной розе ветров. В период, когда на елях и соснах открываются шишки, выпуская семена, ветер дует так, что «засевает» только правый участок.

Решили на той части, которую естественный посев семян обошел, провести искусственное лесовосстановление. В 2014 году этот участок выбрали для проведения Дня леса. Сеянцы сосны здесь, вооружившись лесопосадочными трубами Поттипутки, определяли на постоянное место жительства не только сотрудники лесничества, но и волонтеры – школьники, студенты, представители различных министерств и ведомств Коми, а также прибывший в республику тогдашний министр природных ресурсов России Сергей Донской.

Посаженные тогда годовалые сосенки сейчас уже неплохо подросли, некоторые уже вытянулись до высоты человеческого роста, другие пока отстают, но возраст всех можно безошибочно определить по мутовкам – узлам на стволе, откуда каждый год прорастают кольца новых веток. Потом, когда сосны станут совсем взрослыми, эти юношеские ветки исчезнут, ствол станет гладким до самой кроны, и более-менее точно возраст дерева можно будет определить, только спилив его. До этого, впрочем, еще очень далеко, до товарного возраста здешние сосны дозреют лишь лет через 80.

Кстати, в тогдашних лесопосадках в квартале 264 в 2014 году участвовала и журналист «Республики», так что перемены можно было оценить наглядно. Пейзаж за эти шесть лет, надо сказать, изменился довольно сильно. И дело не только в подрастающих соснах – самосевом здесь поселилось довольно много лиственных деревьев, которые перед лесопосадками были убраны. Растут они быстрее хвойных, и уже начинали их затенять, поэтому здесь уже проводились рубки ухода – березки и ивняк, слишком активно сражающийся за место под солнцем с соснами, убрали. Скоро снова придется убирать излишки.

Так, как рассказал участковый лесничий Иван Дымов, будет продолжаться еще лет десять, пока у стоящих в полутора метрах друг от друга сосен не начнут смыкаться кроны. Под их пологом лиственным будет уже неуютно, поэтому расти их тут будет очень мало. И нынешний иван-чай и другие травы заменят мох, грибы и ягоды, распространившиеся из соседней лесополосы.

– Сеянцы были очень красивые, и сосны получились хорошие, прижилось 87 процентов от посаженного в 2014 году, – рассказал Иван Дымов. – Прирост у них отличный, в этом году подросли на 40 сантиметров и больше. И я думаю, что лес здесь будет очень хороший.

В интересах леса не только соблюдение правил рубок, рекультивация, посадка сеянцев и уход за ними. Важно защитить лес от огня. Как ведется эта работа, рассказали в Коми лесопожарном центре. 2019 год, как пояснил директор центра Александр Емельяненко, оказался рекордным в плане маленького числа лесных пожаров. Их было всего 20 – это самая низкая цифра за всю историю наблюдения, с 1964-го. Нынешний год оказался на втором месте по низкой горимости – всего 78. Правда, спокойным его не назовешь, июль оказался во всех смыслах жарким, в этом месяце и была зафиксирована львиная доля пожаров 2020-го. Через пару недель пожароопасный сезон можно будет считать закрытым – как правило, по окончании сентября в Коми леса уже не горят. Хотя были случаи, когда лесные пожары возвращались, когда снег на улице лежал. Один раз, когда под Ухтой валил дым из-под земли – где-то в ее недрах «дали жару» горючие полезные ископаемые, второй раз – когда кто-то устроил в лесу свалку бытовых отходов, и она загорелась. Оба случая в итоге к лесным пожарам не отнесли, так как сам лес при этом не горел и поврежден не был. В отличие от третьего случая, сообщение о котором, по признанию Александра Емельяненко, в лесопожарном центре сначала сочли за розыгрыш. Но оказалось, что пожар действительно имел место – по неустановленной причине загорелся торфяник, а ему, чтобы гореть, никакие погодные условия не помеха.

Основные причины пожаров в Коми – сухие грозы и людская небрежность. Гроз в этом году было маловато, но одна из них заставила лесных пожарных сильно поволноваться, поскольку вызванный ею пожар шел в направлении населенного пункта – поселка Усть-Илыч в Троицко-Печорском районе. Впрочем, пожар не дошел до людей 5 километров, его притормозило болото. Но была опасность, что огонь его обогнет по лесу. Поэтому к Усть-Илычу отправили два бульдозера из райцентра для создания минерализованной полосы, собрали 20 человек добровольцев из местного населения в помощь пожарным.

Инструктор центра Павел Крюков рассказал о методах тушения лесных пожаров, показал, какие устройства при этом применяются – от обычной штыковой лопаты до разного рода помп. Кроме того, он показал, сколько всего приходится брать с собой в лес парашютисту-пожарному. Все снаряжение, включая парашют, который в лесу после приземления не бросишь, весит до 55 килограмм, а идти со всем этим к месту возгорания порой приходится три-пять километров. Поэтому работают здесь только самые выносливые мужчины.

Пики высокой горимости, по словам Александра Емельяненко, случаются раз в 10-12 лет и, учитывая, что прошлый «горячий» год был 2010, нужно быть начеку. Чтобы остановить пожар в самом начале, расширяется сеть видеонаблюдения за лесами, камеры устанавливают в населенных пунктах на вышках сотовой связи. Периодически ситуацию в тайге мониторит малая авиация. Улучшается обеспечение подразделений центра техникой: за последние два года в рамках национального проекта «Экология» ее приобрели на общую сумму 148 миллионов рублей.

Анна Потехина

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