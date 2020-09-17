В Сыктывкаре организовали видеотрансляцию состязаний Национального чемпионата WorldSkills Russia

Коми филиал «Ростелекома» оказал помощь в проведении финального этапа VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате.

Одним из мест проведения чемпионата стал Сыктывкарский торгово-технологический техникум. «Ростелеком» помог образовательному учреждению в организации работы конкурсной площадки. Специалисты компании предоставили дополнительный канал передачи данных для обеспечения качественной связи с сервером, смонтировали и помогли настроить оборудование для онлайн-трансляции с шести видеокамер. Благодаря системе видеонаблюдения работу конкурсантов смогли оценить в экспертных центрах Москвы и Екатеринбурга.

В национальном первенстве соревновались более 2 800 человек из всех регионов России, а также иностранные конкурсанты. Одной из участниц финала стала Полина Галкина, студентка четвертого курса Сыктывкарского торгово-технологического техникума, победившая в компетенции «Хлебопечение» в региональном чемпионате WorldSkills 2019 года. В финале текущего Национального чемпионата Полина демонстрировала свое мастерство в течение двух дней, выпекая различные хлебобулочные изделия.

Елена Коновальцева, заведующая учебной и производственной практикой Сыктывкарского торгово-технологического техникума:

«Спасибо огромное компании “Ростелеком”, что откликнулись и помогли организовать качественную трансляцию мероприятия. У организаторов этого финала Национального чемпионата очень высокие требования к техническому оснащению площадки, и если бы мы не смогли организовать онлайн-трансляцию на соответствующем уровне, то нашего конкурсанта не допустили бы до соревнований. Более того, вся трансляция прошла без технических сбоев, что тоже очень важно. При возникновении погрешностей в трансляции конкурсанту начисляют штрафные баллы или даже могут отстранить от соревнований».

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это уже не первый наш опыт таких трансляций. В начале августа, когда проходили отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата “Молодые профессионалы”, Коми филиал помог Сыктывкарскому целлюлозно-бумажному техникуму организовать участие его конкурсанта для оценки компетенции “Электромонтаж”. Хотелось бы заметить, что быть причастным к организации такого конкурса профессионального мастерства весьма почетно, и мы были рады помочь».